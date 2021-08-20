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В Україну їде брутальний пікап BAW Brave Warrior

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Пікап BAW Brave Warrior покажуть українцям на агровиставці.
Пікап BAW Brave Warrior має військове коріння.

Пікап BAW Brave Warrior не тільки має сувору зовнішність, але і армійське коріння.

Пікап BAW Brave Warrior на український ринок постачається у двох модифікаціях, які відрізняються довжиною колісної бази — 2850 і 3035 мм, а також кількістю пасажирських місць. Машина з меншою колісною базою — дводверна з одним рядом крісел, який розрахований на двох пасажирів. Подовжена версія — це даблкеб, який готовий прийняти на борт до п'яти дорослих. Незалежно від габаритів, китайський пікап має вантажопідйомність до 1000 кг.

Автомобіль виробляється на заводі компанії в Пекіні. Його армійська модифікація вже багато років служить на озброєнні Китаю. Громадянська версія всюдихода також користується стабільним попитом у Південно-східній Азії.

У Піднебесній моторна лінійка пікапів складається з трьох двигунів: 2,2-літрового бензинового потужністю 112 л. с., 2,0-літрової "турбочетвірки" на 190 л. с., а також 2,5-літрового турбодизельного агрегати потужністю 136 л. с. Покупці можуть вибирати машину з 5-, або 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Українська прем'єра новинки відбудеться 7 вересня у межах виставки "Агро-Вінниця". Після офіційної презентації стануть відомі і ціни, і специфікації для українського ринку.

Раніше ми повідомляли, що на службу Національної поліції України надійшли японські пікапи Isuzu D-Max. Під капотом "японця" встановлено 1,9-літровий турбодизель потужністю 163 "сили".