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Завтра в Украине заработают еще 20 камер автофиксации: адреса и карта

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камера, автофиксация, нарушения, пдд, фото

За один день число камер фиксации нарушений ПДД на дорогах вырастет на 26%, до 97 штук.

На автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог 27 августа начнут работать 20 новых приборов фиксации нарушений "Каскад". Они будут в автоматическом режиме контролировать соблюдение ПДД, сообщило МВД.

Расположение новых камер автофиксации нарушений ПДД

Волынская область (4 прибора)

  • на 82 км + 575 автодороги Н-22 в направлении Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 95 км + 200 автодороги Н-22 в направлении Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 129 км + 788 автодороги М-19 в направлении Ковель (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 444 км + 971 автодороги М-07 в направлении Любомль (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтавская область (1 прибор)

на 155 км + 696 автодороги М-03 в направлении Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Львовская область (5 приборов)

  • на 16 км + 153 автодороги М-11 в направлении Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 21 км + 671 автодороги М-10 в направлении Львов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 53 км + 580 автодороги М-10 в направлении Краковец (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 528 км + 459 автодороги М-06 в направлении Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 3 км + 360 автодороги М-10-01 в направлении с. Рясное (ограничение скорости 50 км/ч)

Киевская область (4 прибора)

  • на 9 км + 784 автодороги Р-01 в направлении Киев (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 9 км + 994 автодороги Р-01 в направлении Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 3 км + 441 автодороги Р-01 в направлении Киев (ограничение скорости 50 км/ч)
  • на 3 км + 461 автодороги Р-01 в направлении Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)

Запорожье (3 прибора)

  • ул. Дом Отдыха (поворот в музей), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Днепр ГЭС, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

Мелитополь (1 прибор)

просп. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч)

Кривой Рог (2 прибора)

  • ул. Волгоградская, 11, в направлении ул. Марийский (ограничение скорости 50 км/ч)
  • ул. Волгоградская, 13, в направлении ул. Медовая (ограничение скорости 50 км/ч)

Где уже работают камеры

Сейчас на дорогах Украины автоматически фиксируют правонарушения 77 приборов. Они расположены в городах: Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, а также в областях: Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской и Одесской.

Адреса установки и карта размещения комплексов можно найти на сайте МВД.

карта, расположение камер, нарушения ПДД

Напомним, 20 августа МВД сообщило об установке еще 17 комплексов "Каскад". Они начали работать на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в Житомире, Львове, Черкассах и Чернигове.

Для улучшения ситуации на автодорогах в Министерстве внутренних дел планируют установить 600 камер по всей стране.