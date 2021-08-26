Завтра в Украине заработают еще 20 камер автофиксации: адреса и карта

За один день число камер фиксации нарушений ПДД на дорогах вырастет на 26%, до 97 штук.

На автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог 27 августа начнут работать 20 новых приборов фиксации нарушений "Каскад". Они будут в автоматическом режиме контролировать соблюдение ПДД, сообщило МВД.

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Расположение новых камер автофиксации нарушений ПДД

Волынская область (4 прибора)

на 82 км + 575 автодороги Н-22 в направлении Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 95 км + 200 автодороги Н-22 в направлении Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 129 км + 788 автодороги М-19 в направлении Ковель (ограничение скорости 50 км/ч)

на 444 км + 971 автодороги М-07 в направлении Любомль (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтавская область (1 прибор)

на 155 км + 696 автодороги М-03 в направлении Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Львовская область (5 приборов)

на 16 км + 153 автодороги М-11 в направлении Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 21 км + 671 автодороги М-10 в направлении Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 53 км + 580 автодороги М-10 в направлении Краковец (ограничение скорости 50 км/ч)

на 528 км + 459 автодороги М-06 в направлении Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км + 360 автодороги М-10-01 в направлении с. Рясное (ограничение скорости 50 км/ч)

Киевская область (4 прибора)

на 9 км + 784 автодороги Р-01 в направлении Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 9 км + 994 автодороги Р-01 в направлении Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км + 441 автодороги Р-01 в направлении Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км + 461 автодороги Р-01 в направлении Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)

Запорожье (3 прибора)

ул. Дом Отдыха (поворот в музей), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Днепр ГЭС, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

Мелитополь (1 прибор)

просп. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч)

Кривой Рог (2 прибора)

ул. Волгоградская, 11, в направлении ул. Марийский (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Волгоградская, 13, в направлении ул. Медовая (ограничение скорости 50 км/ч)

Где уже работают камеры

Сейчас на дорогах Украины автоматически фиксируют правонарушения 77 приборов. Они расположены в городах: Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, а также в областях: Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской и Одесской.

Адреса установки и карта размещения комплексов можно найти на сайте МВД.

Напомним, 20 августа МВД сообщило об установке еще 17 комплексов "Каскад". Они начали работать на автомобильных дорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в Житомире, Львове, Черкассах и Чернигове.

Для улучшения ситуации на автодорогах в Министерстве внутренних дел планируют установить 600 камер по всей стране.