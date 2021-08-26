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Завтра в Україні запрацюють ще 20 камер автофіксації: адреси і карта

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камера, автофіксація, порушення, пдд, фото

За один день кількість камер фіксації порушень ПДР на дорогах зросте на 26%, до 97 штук.

На автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг 27 серпня почнуть працювати 20 нових приладів фіксації порушень "Каскад". Вони будуть в автоматичному режимі контролювати дотримання ПДР, повідомило МВС.

Розташування нових камер автофіксації порушень ПДР

Волинська область (4 прилади)

  • на 82 км + 575 автодороги Н-22 в напрямку Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 95 км + 200 автодороги Н-22 в напрямку Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 129 км + 788 автодороги М-19 в напрямку Ковель (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 444 км + 971 автодороги М-07 в напрямку Любомль (обмеження швидкості 50 км/год)

Полтавська область (1 прилад)

на 155 км + 696 автодороги М-03 в напрямку Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Львівська область (5 приладів)

  • на 16 км + 153 автодороги М-11 в напрямку Львів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 21 км + 671 автодороги М-10 в напрямку Львів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 53 км + 580 автодороги М-10 в напрямку Краковець (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 528 км + 459 автодороги М-06 в напрямку Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 3 км + 360 автодороги М-10-01 в напрямку с. Рясне (обмеження швидкості 50 км/год)

Київська область (4 прилади)

  • на 9 км + 784 автодороги Р-01 в напрямку Київ (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 9 км + 994 автодороги Р-01 в напрямку Обухів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 3 км + 441 автодороги Р-01 в напрямку Київ (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 3 км + 461 автодороги Р-01 в напрямку Обухів (обмеження швидкості 50 км/год)

Запоріжжя (3 прилади)

  • вул. Будинок Відпочинку (поворот у музей), в напрямку моста Преображенського (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Істоміна, 125-А, в напрямку Нікопольського шосе (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Дніпро ГЕС, в напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год)

Мелітополь (1 прилад)

просп. Богдана Хмельницького, 23 в напрямку вул. Сєдовців (обмеження швидкості 50 км/год)

Кривий Ріг (2 прилади)

  • вул. Волгоградська, 11, в напрямку вул. Марійський (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Волгоградська, 13, в напрямку вул. Медова (обмеження швидкості 50 км/год)

Де вже працюють камери

Зараз на дорогах України автоматично фіксують правопорушення 77 приладів. Вони розташовані в містах: Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, а також в областях: Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській та Одеській.

Адреси установки і карту розміщення комплексів можна знайти на сайті МВС.

карта, розташування камер, порушення ПДР

Нагадаємо, 20 серпня МВС повідомило про встановлення ще 17 комплексів "Каскад". Вони почали працювати на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у Житомирі, Львові, Черкасах та Чернігові.

Для поліпшення ситуації на автошляхах у Міністерстві внутрішніх справ планують встановити 600 камер по всій країні.