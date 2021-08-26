Завтра в Україні запрацюють ще 20 камер автофіксації: адреси і карта

За один день кількість камер фіксації порушень ПДР на дорогах зросте на 26%, до 97 штук.

На автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг 27 серпня почнуть працювати 20 нових приладів фіксації порушень "Каскад". Вони будуть в автоматичному режимі контролювати дотримання ПДР, повідомило МВС.

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Розташування нових камер автофіксації порушень ПДР

Волинська область (4 прилади)

на 82 км + 575 автодороги Н-22 в напрямку Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

на 95 км + 200 автодороги Н-22 в напрямку Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

на 129 км + 788 автодороги М-19 в напрямку Ковель (обмеження швидкості 50 км/год)

на 444 км + 971 автодороги М-07 в напрямку Любомль (обмеження швидкості 50 км/год)

Полтавська область (1 прилад)

на 155 км + 696 автодороги М-03 в напрямку Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Львівська область (5 приладів)

на 16 км + 153 автодороги М-11 в напрямку Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 21 км + 671 автодороги М-10 в напрямку Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 53 км + 580 автодороги М-10 в напрямку Краковець (обмеження швидкості 50 км/год)

на 528 км + 459 автодороги М-06 в напрямку Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

на 3 км + 360 автодороги М-10-01 в напрямку с. Рясне (обмеження швидкості 50 км/год)

Київська область (4 прилади)

на 9 км + 784 автодороги Р-01 в напрямку Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 9 км + 994 автодороги Р-01 в напрямку Обухів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 3 км + 441 автодороги Р-01 в напрямку Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 3 км + 461 автодороги Р-01 в напрямку Обухів (обмеження швидкості 50 км/год)

Запоріжжя (3 прилади)

вул. Будинок Відпочинку (поворот у музей), в напрямку моста Преображенського (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Істоміна, 125-А, в напрямку Нікопольського шосе (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Дніпро ГЕС, в напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год)

Мелітополь (1 прилад)

просп. Богдана Хмельницького, 23 в напрямку вул. Сєдовців (обмеження швидкості 50 км/год)

Кривий Ріг (2 прилади)

вул. Волгоградська, 11, в напрямку вул. Марійський (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Волгоградська, 13, в напрямку вул. Медова (обмеження швидкості 50 км/год)

Де вже працюють камери

Зараз на дорогах України автоматично фіксують правопорушення 77 приладів. Вони розташовані в містах: Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, а також в областях: Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській та Одеській.

Адреси установки і карту розміщення комплексів можна знайти на сайті МВС.

Нагадаємо, 20 серпня МВС повідомило про встановлення ще 17 комплексів "Каскад". Вони почали працювати на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у Житомирі, Львові, Черкасах та Чернігові.

Для поліпшення ситуації на автошляхах у Міністерстві внутрішніх справ планують встановити 600 камер по всій країні.