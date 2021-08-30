Bugatti представит собственную линейку одежды

Bugatti решила расширить ассортимент продукции и представила под своим брендом стильные кроссовки.

Bugatti и итальянская компания по производству одежды UYN (Unleash Your Nature) объявили о сотрудничестве, которое первоначально приведет к созданию 11 предметов одежды, включая куртки, поло, футбоки, а также несколько моделей обуви.

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Каждая вещь будет производиться в Италии в штаб-квартире UYN в Азоле. Все модели одежды и обуви будут не только стильными, но и эффективными. По заявлениям представителей обоих компаний, вещи должны дышать, быстро сохнуть, а также всегда быть мягкими и эластичными.

Обувь, например, будет из трехмерной трикотажной ткани, то есть на ней не будет швов. Все товары будут доступны в черном, белом и синем цвете Bugatti. Полная коллекция одежды под брендом Bugatti будет представлена ​​этой осенью и будет доступна для приобретения на фирменном сайте, а также в некоторых шоурумах компании.

Ранее Фокус сообщал, что Bugatti переходит под контроль Porsche и Rimac. Rimac будет владеть 55-процентной долей в совместном предприятии, а Porsche — 45-процентной долей.

Также мы писали, что Bugatti представил специальный онлайн-конфигуратор для покупателей гиперкара Chiron. Действительно, незачем открывать конфигуратор для всех, если весь тираж гиперкара не превысит 500 экземпляров.