Bugatti представить власну лінійку одягу

Bugatti вирішила розширити асортимент продукції і представила під своїм брендом стильні кросівки.

Bugatti та італійська компанія з виробництва одягу UYN (Unleash Your Nature) оголосили про співпрацю, яка спочатку призведе до створення 11 предметів одягу, включаючи куртки, поло, футболки, а також кілька моделей взуття.

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Кожна річ буде виготовлятися в Італії в штаб-квартирі UYN в Азолів. Усі моделі одягу і взуття будуть не тільки стильними, але й ефективними. За заявами представників обох компаній, речі повинні дихати, швидко сохнути, а також завжди бути м'якими й еластичними.

Взуття, наприклад, буде з тривимірної трикотажної тканини, тобто на ньому не буде швів. Усі товари будуть доступні в чорному, білому і синьому кольорах Bugatti. Повна колекція одягу під брендом Bugatti буде представлена ​​цієї осені і буде доступна для придбання на фірмовому сайті, а також у деяких шоурумах компанії.

Раніше Фокус повідомляв, що Bugatti переходить під контроль Porsche і Rimac. Rimac буде володіти 55-відсотковою часткою в спільному підприємстві, а Porsche — 45-відсотковою часткою.

Також ми писали, що Bugatti представив спеціальний онлайн-конфігуратор для покупців гіперкара Chiron. Дійсно, немає чого відкривати конфігуратор для всіх, якщо весь тираж гіперкара не перевищить 500 примірників.