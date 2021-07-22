Стороннім вхід заборонено: у Bugatti створили секретний конфігуратор для VIP-клієнтів

Bugatti надає доступ до онлайн-конфігуратора гіперкара Chiron тільки за спеціальним запитом потенційного покупця.

"Телефонувати тільки реально зацікавленим покупцям" — ця фраза, що нерідко є в оголошеннях про продаж вживаних преміальних авто, знайома кожному, хто хоч раз заглядав на автомобільні онлайн-майданчики. А як вам історія, що в деяких виробників далеко не кожен може ознайомитися з усіма специфікаціями й опціями? Ця компанія — Bugatti.

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Ми звикли, що можна вивчати всі опції, можливі комбінації кольорів і варіанти колісних дисків в онлайн-конфігураторах на сайтах автомобільних брендів. У Bugatti ж для її єдиної актуальної моделі Chiron є особливий секретний конфігуратор з обмеженим доступом за логіном і паролем.

[ + – ] Візуалізація Bugarri Chiron Pur Sport з особливого конфігуратору

Дійсно, немає чого відкривати конфігуратор для всіх, якщо весь тираж гіперкара не перевищить 500 примірників. Інша справа, коли доступ запросить черговий шейх або нафтовий магнат — той самий "реально зацікавлений покупець"

Які ж можливості для персоналізації Bugatti Chiron надає "секретний" конфігуратор? Двокольоровою обробкою, барвистими колісними дисками і карбоновим незафарбованим обвісом сьогодні важко когось здивувати.

А ось можливість налаштувати під себе видимі через скло в капоті фрагменти двигуна W16 (наприклад, клапанні кришки) — це вже цікаво. У "стандартній" комплектації Bugatti вони сріблясті, але можна вибрати варіант з полірованого алюмінію або хромірування. Цікаво, що сам автовиробник не рекомендує вибирати варіант полірованого алюмінію, адже той швидко тьмяніє від високих температур, також на ньому видно всі сліди від технічних рідин.

Що стосується інтерʼєру, то потенційні власники можуть вибирати між кількома десятками варіантів забарвлення шкіри й алькантари, модифікувати матеріали вставок у торпеду і дверні карти тощо. Причому вибір настільки широкий, що включає в себе і дерево, і алюміній, і мідь, і вуглеволокно.

Чи потрібно відкривати конфігуратор Chiron усім охочим — питання відкрите. Можливо, тим, хто тільки мріє про Bugatti, буде краще уявляти собі якийсь ідеальний усереднений автомобіль, ніж конфігурувати те, що все одно не по кишені.

Раніше ми писали, що Porsche і Rimac створили спільне підприємство з Bugatti. Rimac буде володіти 55-відсотковою часткою в спільному підприємстві, а Porsche — 45-відсотковою часткою.

Також Фокус повідомляв, що відбулася світова премʼєра гіперкара Bugatti La Voiture Noire. Ціна Bugatti La Voiture Noire становить 11 млн євро, покупець тримається в секреті.