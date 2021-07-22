Посторонним вход воспрещен: в Bugatti создали секретный конфигуратор для VIP-клиентов

Bugatti предоставляет доступ к онлайн-конфигуратору гиперкара Chiron только по специальному запросу потенциального покупателя.

"Звонить только реально заинтересованным покупателям" — эта фраза, нередко встречающаяся в объявлениях о продаже подержанных премиальных авто, знакома каждому, кто хоть раз заглядывал на автомобильные онлайн-площадки. А как вам история, что у некоторых производителей далеко не каждый может ознакомиться со всеми спецификациями и опциями? Эта компания — Bugatti.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Мы привыкли, что можно изучать все опции, возможные цветовые комбинации и варианты колесных дисков в онлайн-конфигураторах на сайтах автомобильных брендов. У Bugatti же для ее единственной актуальной модели Chiron есть особый секретный конфигуратор с ограниченным доступом по логину и паролю.

[ + – ] Визуализация Bugatti Chiron Pur Sport из особого конфигуратора

Действительно, незачем открывать конфигуратор для всех, если весь тираж гиперкара не превысит 500 экземпляров. Другое дело, когда доступ запросит очередной шейх или нефтяной магнат — тот самый "реально заинтересованный покупатель"

Какие же возможности для персонализации Bugatti Chiron предоставляет "секретный" конфигуратор? Двухцветной отделкой, красочными колесными дисками и карбоновым неокрашенным обвесом сегодня трудно кого-то удивить.

А вот возможность настроить под себя видимые через стекло в капоте фрагменты двигателя W16 (к примеру, клапанные крышки) — это уже интересно. В "стандартной" комплектации Bugatti они серебристые, но можно выбрать вариант из полированного алюминия или хромировку. Интересно, что сам автопроизводитель не рекомендует выбирать вариант полированного алюминия, так как тот быстро тускнеет от высоких температур, также на нем видны все следы от технических жидкостей.

Что касается интерьера, то потенциальные владельцы могут выбирать между парой десятков вариантов расцветки кожи и алькантары, модифицировать материалы вставок в торпедо и дверные карты и пр. Причем выбор настолько широк, что включает в себя и дерево, и алюминий, и медь, и углеволокно.

Нужно ли открывать конфигуратор Chiron всем желающим — вопрос открытый. Возможно, тем, кто только мечтает о Bugatti, будет лучше представлять себе некий идеальный усредненный автомобиль, чем конфигурировать то, что все равно не по карману.

Ранее мы писали, что Porsche и Rimac создали совместное предприятие с Bugatti. Rimac будет владеть 55-процентной долей в совместном предприятии, а Porsche — 45-процентной долей.

Также Фокус сообщал, что состоялась мировая премьера гиперкара Bugatti La Voiture Noire. Цена Bugatti La Voiture Noire составляет 11 млн евро, покупатель держится в секрете.