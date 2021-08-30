На дорогах Украины появились 10 новых точек с приборами TruCAM
Новые точки контроля скоростного режима начали работать с 30 августа 2021 года
На дорогах шести областей Украины появились новые точки контроля скоростного режима с помощью приборов TruCAM. Они расположены в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях, их количество равно 10.
Теперь на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках.
Где именно будут работать приборы TruCAM
Донецкая область
- г. Краматорск, ул Левобережная
Житомирская область
- 4-9 км автодороги P-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище
Запорожская область
- г. Запорожье, ул. Скворцова
- г. Бердянск, Мелитопольское шоссе
Ивано-Франковская область
- 51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга
- 137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга
- 113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский
Кировоградская область
- г. Кропивницкий, ул. Вокзальная
- г. Кропивницкий, ул. Мурманская
Харьковская область
- 519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Должанский
Как отмечают в Национальной полиции Украины, о приближении к точкам контроля водителей будут сообщать дорожные знаки о фото- и видеофиксацию нарушений ПДД. Сам служебный автомобиль в местах контроля скорости должен стоять с включенными синими проблесковыми маячками.
Ранее Фокус сообщал, что по постановлению суда патрульные не имеют права с рук измерять скорость движения прибором TruCAM. Измерения скорости должны производиться исключительно стационарным способом.