На дорогах Украины появились 10 новых точек с приборами TruCAM

Новые точки контроля скоростного режима начали работать с 30 августа 2021 года

На дорогах шести областей Украины появились новые точки контроля скоростного режима с помощью приборов TruCAM. Они расположены в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях, их количество равно 10.

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Теперь на дорогах Украины будет работать 180 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 319 участках.

Где именно будут работать приборы TruCAM

Донецкая область

г. Краматорск, ул Левобережная

Житомирская область

4-9 км автодороги P-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище

Запорожская область

г. Запорожье, ул. Скворцова

г. Бердянск, Мелитопольское шоссе

Ивано-Франковская область

51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга

137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга

113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский

Кировоградская область

г. Кропивницкий, ул. Вокзальная

г. Кропивницкий, ул. Мурманская

Харьковская область

519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Должанский

Как отмечают в Национальной полиции Украины, о приближении к точкам контроля водителей будут сообщать дорожные знаки о фото- и видеофиксацию нарушений ПДД. Сам служебный автомобиль в местах контроля скорости должен стоять с включенными синими проблесковыми маячками.

Ранее Фокус сообщал, что по постановлению суда патрульные не имеют права с рук измерять скорость движения прибором TruCAM. Измерения скорости должны производиться исключительно стационарным способом.