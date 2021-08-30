На дорогах України з'явилися 10 нових точок із приладами TruCAM
Нові точки контролю швидкісного режиму почали працювати з 30 серпня 2021 року.
На дорогах шести областей України з'явилися нові точки контролю швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM. Вони розташовані в Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях, їхня кількість дорівнює 10.
Тепер на дорогах України працюватимуть 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 319 ділянках.
Де саме будуть працювати прилади TruCAM
Донецька область:
- м. Краматорськ, вул. Лівобережна.
Житомирська область:
- 4-9 км автодороги P-18 Житомир — Попільня — Сквира — Володарка — Ставище.
Запорізька область:
- м. Запоріжжя, вул. Скворцова;
- м Бердянськ, Мелітопольське шосе.
Івано-Франківська область:
- 51-55 км автодороги Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига;
- 137-139 км автодороги Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига;
- 113-116 км автодороги Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Кам'янець-Подільський.
Кіровоградська область:
- м. Кропивницький, вул. Вокзальна;
- м. Кропивницький, вул. Мурманська.
Харківська область:
- 519-532 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський.
Як зазначають в Національній поліції України, про наближення до точок контролю водіїв повідомлятимуть дорожні знаки про фото- і відеофіксацію порушень ПДР. Службовий автомобіль у місцях контролю швидкості повинен стояти з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Раніше Фокус повідомляв, що за постановою суду патрульні не мають права з рук вимірювати швидкість руху приладом TruCAM. Вимірювання швидкості повинні проводитися виключно стаціонарним способом.