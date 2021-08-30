На дорогах України з'явилися 10 нових точок із приладами TruCAM

Нові точки контролю швидкісного режиму почали працювати з 30 серпня 2021 року.

На дорогах шести областей України з'явилися нові точки контролю швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM. Вони розташовані в Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях, їхня кількість дорівнює 10.

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Тепер на дорогах України працюватимуть 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 319 ділянках.

Де саме будуть працювати прилади TruCAM

Донецька область:

м. Краматорськ, вул. Лівобережна.

Житомирська область:

4-9 км автодороги P-18 Житомир — Попільня — Сквира — Володарка — Ставище.

Запорізька область:

м. Запоріжжя, вул. Скворцова;

м Бердянськ, Мелітопольське шосе.

Івано-Франківська область:

51-55 км автодороги Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига;

137-139 км автодороги Н-10 Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — Мамалига;

113-116 км автодороги Р-24 Татарів — Косів — Коломия — Кам'янець-Подільський.

Кіровоградська область:

м. Кропивницький, вул. Вокзальна;

м. Кропивницький, вул. Мурманська.

Харківська область:

519-532 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський.

Як зазначають в Національній поліції України, про наближення до точок контролю водіїв повідомлятимуть дорожні знаки про фото- і відеофіксацію порушень ПДР. Службовий автомобіль у місцях контролю швидкості повинен стояти з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Раніше Фокус повідомляв, що за постановою суду патрульні не мають права з рук вимірювати швидкість руху приладом TruCAM. Вимірювання швидкості повинні проводитися виключно стаціонарним способом.