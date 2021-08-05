Патрульні не мають права з рук вимірювати швидкість руху приладом TruCAM, — суд

Ці прилади вимірювання швидкості повинні бути розміщені лише стаціонарним способом.

Ручний контроль швидкості автомобіля може дати велику похибку, ніж це передбачено свідоцтвом про перевірку приладу TruCAM, що ставить під сумнів точність вимірювання швидкості руху автомобіля. Такого висновку дійшов суд, який розглянув позов водія, оштрафованого за перевищення швидкості, повідомляє юридична компанія "Дорожній адвокат".

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Поліцейські зупинили цього водія за перевищення швидкості й оштрафували, незважаючи на те, що водій звернув їхню увагу на те, що вони не мають права вимірювати швидкість приладом TruCAM, тримаючи його в руках.

Патрульні це зауваження не врахували і водієві довелося звертатися до суду.

Під час розгляду справи суд врахував положення ст. 40 Закону "Про Національну поліцію", яка передбачає, що поліція для організації громадської безпеки та порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, а також монтувати і розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- та відеотехніку.

Суд встановив, що фіксація швидкості автомобіля здійснювалася інспектором поліції приладом Trucam з рук.

При розгляді справи суд погодився, що прилади вимірювання швидкості повинні бути розміщені лише стаціонарно вбудованим способом, а ручний вимір швидкості прямо суперечить приписам ст. 40 Закону.

Разом з тим, суд зазначив, що законодавчо не визначено інший спосіб закріплення лазерних вимірювачів TruCam працівниками поліції, ніж розміщення їх винятково на стаціонарних нерухомих об'єктах.

Таким чином, прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості автомобіля не може триматися інспектором поліції в руках, а повинен бути стаціонарно вбудованим.

Раніше повідомлялося, що Нацполіція до кінця 2021 року планує встановити на дорогах України ще 220 камер фотовідеофіксації.

Також ми писали, що порушення швидкісного режиму фіксується при перевищенні швидкості на 20 км/год (+2 км/год, доданих на можливу похибку вимірювального приладу).

Крім того, з листопада минулого року система автофіксації порушень ПДР почала реєструвати порушення, скоєні власниками автомобілів з іноземною реєстрацією.