Патрульные не имеют права с рук измерять скорость движения прибором TruCAM, – суд

Эти приборы измерения скорости должны быть размещены лишь стационарным способом.

Ручной контроль скорости автомобиля может дать большую погрешность, чем это предусмотрено свидетельством о поверке прибора TruCAM, что ставит под сомнение точность измерения скорости движения автомобиля. К такому выводу пришел суд, рассмотревший иск водителя, оштрафованного за превышение скорости, сообщает юридическая компания "Дорожный адвокат".

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Полицейские остановили этого водителя за превышение скорости и оштрафовали несмотря на то, что водитель обратил их внимание на то, что они не имеют права измерять скорость прибором TruCAM, держа его в руках.

Патрульные это замечание не учли и водителю пришлось обращаться в суд.

Во время рассмотрения дела суд учел положения ст. 40 Закона "О Национальной полиции", предусматривающую, что полиция для обеспечения общественной безопасности и порядка может закреплять на форменной одежде, служебных транспортных средствах, а также монтировать и размещать по внешнему периметру дорог и зданий автоматическую фото- и видеотехнику.

Суд установил, что фиксация скорости автомобиля осуществлялась инспектором полиции прибором Trucam с рук.

При рассмотрении дела суд согласился, что приборы измерения скорости должны быть размещены лишь стационарно встроенным способом, а ручное измерение скорости прямо противоречит предписаниям ст. 40 Закона.

Вместе с тем, суд отметил, что законодательно не определен иной способ закрепления лазерных измерителей TruCam работниками полиции, чем размещение их исключительно на стационарных неподвижных объектах.

Таким образом, прибор TruCam при проведении фиксации скорости автомобиля не может держаться инспектором полиции в руках, а должен быть стационарно встроенным.

Ранее сообщалось, что Нацполиция до конца 2021 года планирует установить на дорогах Украины еще 220 камер фотовидефиксации.

Также мы писали, что нарушение скоростного режима фиксируется при превышении скорости на 20 км/ч (+ 2 км/час, добавленных на возможную погрешность измерительного прибора).

Кроме того, с ноября прошлого года система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на иностранной регистрации.