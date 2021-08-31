Пикап Ram 1500 TRX превратили в классический внедорожник

Dodge Power Wagon 1949 года скрестили с пикапом Ram 1500 TRX. В итоге получился необычный внедорожник ценой почти 150 000 долларов.

Ram 1500 TRX – один из самых популярных высокопроизводительных пикапов в США. Американские тюнеры из компании Legacy Classic Trucks скрестили его с классическим Dodge Power Wagon 1949 года.

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Экстерьер Dodge, выполненный в матово-зеленом цвете с черными крыльями, прекрасно сочетается с современной ходовой частью. Пикап получил механическую лебедку Braden MU-2 с приводом от трансмиссии.

В салоне появились коричневые кожаные сиденья, черные дверные карты, а также трехспицевое рулевое колесо. Из современных опций в машине также появились гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники и кондиционер.

Под капотом пикапа трудится 6,2-литровый бензиновый мотор Magnum V8, который дополнительно получил систему зажигания MSD Blaster, топливную систему Aeromotive Phantom Stealth 340, электронный впрыск топлива FAST EZ-EFI, а также прямоточную выхлопную систему. Крутящий момент по умолчанию передается на заднюю ось, но также имеется и подключаемый полный привод.

Роль трансмиссии выполняет пятиступенчатая механическая коробку передач и двухступенчатая раздаточная коробка. Автомобиль выставлен на продажу за 142 000 долларов.

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