Пікап Ram 1500 TRX перетворили на класичний позашляховик

Dodge Power Wagon 1949 року схрестили з пікапом Ram 1500 TRX. Унаслідок чого вийшов незвичайний позашляховик ціною майже 150 000 доларів.

Ram 1500 TRX — один із найпопулярніших високопродуктивних пікапів у США. Американські тюнери з компанії Legacy Classic Trucks схрестили його з класичним Dodge Power Wagon 1949 року.

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Екстер'єр Dodge, виконаний в матово-зеленому кольорі з чорними крилами, прекрасно поєднується із сучасною ходовою частиною. Пікап отримав механічну лебідку Braden MU-2 з приводом від трансмісії.

У салоні з'явилися коричневі шкіряні сидіння, чорні дверні карти, а також триспицеве рульове колесо. Із сучасних опцій в машині також з'явилися гідропідсилювач керма, електричні склопідйомники і кондиціонер.

Під капотом пікапа трудиться 6,2-літровий бензиновий мотор Magnum V8, який додатково отримав систему запалювання MSD Blaster, паливну систему Aeromotive Phantom Stealth 340, електронне впорскування палива FAST EZ-EFI, а також прямоточну вихлопну систему. Крутний момент за замовчуванням передається на задню вісь, але також є і повний привід.

Роль трансмісії здійснює п'ятиступінчаста механічна коробка передач і двоступенева роздавальна коробка. Автомобіль виставлений на продаж за 142 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що в Україні стартують продажі брутального пікапа BAW Brave Warrior. BAW Brave Warrior на український ринок постачається в двох модифікаціях, які відрізняються довжиною колісної бази — 2 850 і 3 035 мм.