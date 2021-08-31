Suzuki представил "улыбчивый" хэтчбек Wagon R

Suzuki Wagon R нового поколения получил в специальную версию Smile, но сохранил свои скромные габаритные размеры.

Suzuki представила новый хэтчбек Wagon R smile на внутреннем рынке, в Японии. Автомобиль поступит в продажу с 10 сентября 2021 года. Компания планирует продавать около 5000 единиц каждый месяц.

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Новый Wagon R Smile отличается совершенно новым языком дизайна по сравнению со старой моделью. Задние сдвижные двери существенно облегчают посадку и высадку. Модель Smile также на 45 мм выше стандартного Wagon R.

Автомобиль также оснащен большим сенсорным информационно-развлекательным центром в салоне, двухцветной приборной панелью, местом для хранения вещей под сиденьем, аналоговой комбинацией приборов и множеством вариантов обивки сидений на выбор.

Suzuki Wagon R Smile будет предлагаться в трех вариантах исполнения, все они будут оснащены одним и тем же трехцилиндровым двигателем объемом 657 куб. см. Скромный мотор развивает мощность 47 л.с. и максимальный крутящий момент 58 Нм. ДВС трудится в паре с бесступенчатым вариатором CVT.

Как мы писали ранее, Suzuki Jimny вернется в Европу в варианте гибрида. Дело в том, что 1,5-литровый бензиновый "атмосферник" K15B (102 л.с.) не соответствует требованиям стандарта Euro-6d.