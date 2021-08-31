Suzuki представив "усміхнений" хетчбек Wagon R

Suzuki Wagon R нового покоління отримав у спеціальну версію Smile, але зберіг свої скромні габаритні розміри.

Suzuki представила новий хетчбек Wagon R smile на внутрішньому ринку, в Японії. Автомобіль надійде в продаж із 10 вересня 2021 року. Компанія планує продавати приблизно 5 000 одиниць щомісяця.

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Новий Wagon R Smile відрізняється абсолютно новою мовою дизайну порівняно зі старою моделлю. Задні зсувні двері істотно полегшують посадку і висадку. Модель Smile також на 45 мм вища, ніж стандартний Wagon R.

Автомобіль також оснащений великим сенсорним інформаційно-розважальним центром у салоні, двоколірною панеллю приладів, місцем для зберігання речей під сидінням, аналоговою комбінацією приладів і безліччю варіантів оббивки сидінь на вибір.

Suzuki Wagon R Smile буде пропонуватися в трьох варіантах виконання, всі вони будуть оснащені одним і тим же трициліндровим двигуном об'ємом 657 куб. см. Скромний мотор розвиває потужність 47 к. с. і максимальний крутний момент 58 Нм. ДВЗ трудиться в парі з безступінчатим варіатором CVT.

Як ми писали раніше, Suzuki Jimny повернеться в Європу у варіанті гібрида. Справа в тому, що 1,5-літровий бензиновий "атмосферник" K15B (102 к. с.) не відповідає вимогам стандарту Euro-6d.