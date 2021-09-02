3 сентября на дорогах начнут работать новые камеры автофиксации нарушений ПДД (карта, адреса)

Все новые камеры установлены в пределах населенных пунктов и будут контролировать соблюдение ограничения скорости в 50 км/ч.

На автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей с 3 сентября начнут работать камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Такие же новые устройства появятся в Полтаве, Николаеве Харькове и Хусте, сообщило МВД.

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Всего будет установлен 21 прибор типа "Каскад". Общее их число на дорогах Украины вырастет до 118.

Все новые камеры установлены в пределах населенных пунктов и будут контролировать соблюдение ограничения скорости в 50 км/ч.

Расположение новых камер автофиксации нарушений ПДД

Винницкая область

294 км + 619 автодороги М-21, прибор направлен в направлении Винницы (ограничение скорости 50 км/ч);

294 км + 567 автодороги М-21, в направлении Житомира (ограничение скорости 50 км/ч);

371 км + 527 автодороги М-30, в направлении Хмельницкого (ограничение скорости 50 км/ч);

404 км + 377 автодороги М-30, в направлении Винницы (ограничение скорости 50 км/ч);

404 км + 640 автодороги М-30, в направлении Умани (ограничение скорости 50 км/ч).

Львовская область

685 км + 309 автодороги М-06, в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч).

Черниговская область

60 км + 426 автодороги Н-07, в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч);

6 км + 414 автодороги М-01-02, в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч);

3 км + 993 автодороги М-02, в направлении Чернигова (ограничение скорости 50 км/ч);

125 км + 385 автодороги М-02, в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч).

Полтава

ул. Европейская, 155, в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Рассветная, 14, в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Маршала Бирюзова, 32, в направлении ул. Героев пожарных (ограничение скорости 50 км/ч).

Николаев

просп. Героев Украины, 20, в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Богоявленский, 125, в направлении ул. Старокрепостная (ограничение скорости 50 км/ч).

Харьков

просп. Науки, 12, в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч);

Белгородское шоссе, 2, в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч);

Хуст

ул. Львовская, 157, в направлении ул. 9 мая (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Ивана Франко, 165, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Волошина, 81, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч).

Где уже работают камеры

Сейчас 97 приборов контроля установлены в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, а также в Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.

Таким образом, 3 сентября число камер вырастет сразу на 22%

Карту и все адреса размещения комплексов можно найти на сайте МВД.

Напомним, для улучшения ситуации на автодорогах в Министерстве внутренних дел планируют иметь 600 камер по всей стране.