3 вересня на дорогах почнуть працювати нові камери автофіксації порушень ПДР (карта, адреси)

Усі нові камери встановлені в межах населених пунктів та контролюватимуть дотримання обмеження швидкості в 50 км/год.

На автомобільних дорогах Вінницької, Львівської та Чернігівської областей з 3 вересня почнуть працювати камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Такі ж нові пристрої з'являться в Полтаві, Миколаєві Харкові і Хусті, повідомило МВС.

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Усього буде встановлено 21 прилад типу "Каскад". Загальна їх кількість на дорогах України виросте до 118.

Усі нові камери встановлені в межах населених пунктів та контролюватимуть дотримання обмеження швидкості в 50 км/год.

Розташування нових камер автофіксації порушень ПДР

Вінницька область

294 км + 619 автодороги М-21, прилад спрямований у напрямку Вінниці (обмеження швидкості 50 км/год);

294 км + 567 автодороги М-21, у напрямку Житомира (обмеження швидкості 50 км/год);

371 км + 527 автодороги М-30, у напрямку Хмельницького (обмеження швидкості 50 км/год);

404 км + 377 автодороги М-30, у напрямку Вінниці (обмеження швидкості 50 км/год);

404 км + 640 автодороги М-30, у напрямку Умані (обмеження швидкості 50 км/год).

Львівська область

685 км + 309 автодороги М-06, у напрямку с. Долинівка (обмеження швидкості 50 км/год).

Чернігівська область

60 км + 426 автодороги Н-07, у напрямку Києва (обмеження швидкості 50 км/год);

6 км + 414 автодороги М-01-02, у напрямку Києва (обмеження швидкості 50 км/год);

3 км + 993 автодороги М-02, у напрямку Чернігова (обмеження швидкості 50 км/год);

125 км + 385 автодороги М-02, у напрямку с. Бобрик (обмеження швидкості 50 км/год).

Полтава

вул. Європейська, 155, у напрямку вул. Автобазівська (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Світанкова, 14, у напрямку вул. Юрія Тимошенка (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Маршала Бірюзова, 32, у напрямку вул. Героїв Пожежних (обмеження швидкості 50 км/год).

Миколаїв

просп. Героїв України, 20, у напрямку Київського шосе (обмеження швидкості 50 км/год);

просп. Богоявленський, 125, у напрямку вул. Старофортечна (обмеження швидкості 50 км/год).

Харків

просп. Науки, 12, у напрямку просп. Незалежності (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Полтавський Шлях, 62-Б, у напрямку вул. Євгенія Котляра (обмеження швидкості 50 км/год);

Білгородське шосе, 2, у напрямку вул. Дерев'янка (обмеження швидкості 50 км/год);

Хуст

вул. Львівська, 157, у напрямку вул. 9 Травня (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Івана Франка, 165, у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Волошина, 81, у напрямку центру міста (обмеження швидкості 50 км/год).

Де вже працюють камери

Наразі 97 приладів контролю встановлені в містах Житомир, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Кривий Ріг, Львів, Мелітополь, Харків, Черкаси, Чернігів, а також у Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській, Полтавській областях.

Таким чином 3 вересня число камер виросте відразу на 22%

Карту і всі адреси розміщення комплексів можна знайти на сайті МВС.

Нагадаємо, для поліпшення ситуації на автошляхах у Міністерстві внутрішніх справ планують мати 600 камер по всій країні.