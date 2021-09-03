Cupra показала яркий электрический хэтчбек

Cupra анонсировала концептуальный хэтчбек UrbanRebel. Новый электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, а его серийная версия будет стоить менее 20 тыс. евро.

Новый концепт-кар UrbanRebel от Cupra покажут публике в рамках Мюнхенского автосалона, который пройдет с 7 по 12 сентября. Автомобиль построен на электрической платформе MEB от VW Group. Автопроизводитель заявляет, что электрическая силовая установка концепта выдает 335 л.с., но может быть временно "раскручена" до 429 л.с. Этих значений достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды. О количестве электромоторов и их расположении пока не сообщается.

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[ + – ] UrbanRebel стал предвестником компактного электромобиля

Но сегодня уже точно известно, что серийная версия, которая появится в 2025 году, будет производить меньше половины этой мощности. Концепт выполнен трехдверным, но можем предположить, что серийный вариант получит как трех-, так и пятидверное исполнение.

[ + – ] Концепт выполнен трехдверным, но можем предположить, что серийный вариант будет и пятидверым

Cupra нацелился на стартовую цену около 20 000 евро. Снижение цены в сравнении с уже существующими электромобилями концерна возможно за счет использования более дешевых литий-фосфатных батарей. Ожидается, что новое семейство компактных электромобилей под несколькими брендами будет выпускаться на заводе Seat-Cupra в Марторелли, что недалеко от Барселоны в Испании.

[ + – ] Безусловно, серийная версия будет иметь менее "злой" внешний вид

Ранее Фокус писал, что Seat анонсировал электромобиль дешевле 20 тысяч евро. К 2025 году концерн Seat выпустит электромобиль стоимостью от 19,7 до 25,5 тысяч евро.