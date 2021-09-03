Cupra показала яскравий електричний хетчбек

Cupra анонсувала концептуальний хетчбек UrbanRebel. Новий електромобіль розганяється до 100 км/год за 3,2 секунди, а його серійна версія коштуватиме менше 20 тис. євро.

Новий концепт-кар UrbanRebel від Cupra покажуть публіці в рамках Мюнхенського автосалону, який пройде із 7 по 12 вересня. Автомобіль побудований на електричній платформі MEB від VW Group. Автовиробник заявляє, що електрична силова установка концепту видає 335 к. с., але може бути тимчасово "розкручена" до 429 к. с. Цих значень достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди. Про кількість електромоторів і їхнє розташування поки не повідомляється.

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[ + – ] UrbanRebel став передвісником компактного електромобіля

Але сьогодні вже точно відомо, що серійна версія, яка з'явиться в 2025 році, буде виробляти менше половини цієї потужності. Концепт виконаний тридверним, але можемо припустити, що серійний варіант отримає як три-, так і п'ятидверне виконання.

[ + – ] Концепт виконаний тридверним, але можемо припустити, що серійний варіант буде і п'ятидверим

Cupra націлився на стартову ціну приблизно 20 000 євро. Зниження ціни порівняно з уже наявними електромобілями концерну можливе за рахунок використання більш дешевих літій-фосфатних батарей. Очікується, що нове сімейство компактних електромобілів під декількома брендами буде випускатися на заводі Seat-Cupra в Мартореллі, що недалеко від Барселони в Іспанії.

[ + – ] Безумовно, серійна версія матиме менш "злий" зовнішній вигляд

Раніше Фокус писав, що Seat анонсував електромобіль дешевше 20 тисяч євро. До 2025 року концерн Seat випустить електромобіль вартістю від 19,7 до 25,5 тисяч євро.