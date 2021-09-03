Carrera Time Attack: в Киеве пройдет крутая гонка на Porsche (видео)

Совсем скоро — 4 и 5 сентября на автодроме "Чайка" состоится самый быстрый этап украинской серии гонок Carrera Time Attack среди владельцев автомобилей Porsche.

Серия гонок на лучшее время круга появилась в 2018 году. Carrera Time Attack проводится с согласия штаб-квартиры Porsche и под эгидой Автомобильной Федерации Украины (ФАУ). При этом в гонке может принять участие любой владелец Porsche. Пилоты соревнуются по правилам Time Attack – здесь нет прямой борьбы на трассе, а идет гонка со временем. Ее цель – установить лучшее время круга.

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[ + – ] Порше 911 всегда являлся олицетворением скорости и автогонок Фото: Carrera Time Attack

При этом, для участия совершенно не обязательно иметь гоночный опыт или исключительно спортивный автомобиль — Porsche 911, Cayman или Boxter. Можно заявиться даже на Panamera или Cayenne. Гоночная серия Carrera Time Attack имеет регламент с разбивкой по классам, а перед стартом все автомобили проходят техническую инспекцию.

[ + – ] Carrera Time Attack: это зрелищно

Основные классы Carrera Time Attack:

P-Street

P-Sport

P-Super Sport

P-Absolute

В Carrera Time Attack принимают участие свыше 50 спортсменов, причем, не только украинских. В свою очередь и наши пилоты завоевали несколько призовых мест в своих классах на минском картодроме в Беларуси и гоночном треке Transilvania Motor Ring в Румынии.

[ + – ] По правилам Time Attack нет прямой борьбы на трассе, а идет гонка со временем Фото: Carrera Time Attack [ + – ] Для участия совершенно не обязательно иметь спортивный автомобиль, хотя, большинство как раз таковых Фото: Carrera Time Attack

Но кроме исключительно соревновательного аспекта, Carrera Time Attack это место встречи фанатов скорости и марки Porsche, возможность детям в прямом и переносном смысле прикоснуться к автоспорту и спортивным авто, а также насыщенно и ярко провести выходные с семьей. Для этого предусмотрено несколько точек активностей:

Выставка эксклюзивных Porsche

Возможность попробовать себя в качестве гонщика на симуляторе

Развлекательная зона для детей

Шоу-программа — парад Porsche и авиашоу

Розыгрыши и подарки для зрителей

Билеты быстро и удобно можно приобрести онлайн на сайте Concert.ua. Стоимость билета от 350 грн. Вход для детей до 13 лет — свободный.

В 2021 году это зрелищное мероприятие включает шесть этапов. Часть из них принимают картодромы в Полтаве и Каменском — Ltava Ring и Dnipro Kart. Но, самые высокий скорости, безусловно на киевской "Чайке".

[ + – ] Это еще и прекрасная возможность в прямом и переносном смысле прикоснуться к автоспорту и спортивным авто Фото: Carrera Time Attack [ + – ] Carrera Time Attack проводится под эгидой Автомобильной Федерации Украины (ФАУ) Фото: Carrera Time Attack

В будущем, в Carrera Time Attack возможно появится и класс для электрических авто. Ведь их становится все больше. Недавно Фокус рассказывал про новый электрический суперкар Porsche.

А в Украине уже можно официально приобрести даже электрический купе-универсал со стремительным силуэтом и расширенным функционалом Porsche Taycan Cross Turismo.