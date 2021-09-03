Carrera Time Attack: в Києві пройде крута гонка на Porsche
Зовсім скоро — 4 і 5 вересня — на автодромі "Чайка" відбудеться найшвидший етап української серії гонок Carrera Time Attack серед власників автомобілів Porsche.
Серія гонок на кращий час кола з'явилася в 2018 році. Carrera Time Attack проводиться за згодою штаб-квартири Porsche і під егідою Автомобільної Федерації України (ФАУ). При цьому в гонці може взяти участь будь-який власник Porsche. Пілоти змагаються за правилами Time Attack — тут немає прямої боротьби на трасі, а йде гонка з часом. Її мета — встановити найкращий час кола.
При цьому, для участі зовсім не обов'язково мати гоночний досвід або виключно спортивний автомобіль — Porsche 911, Cayman або Boxter. Можна заявитися навіть на Panamera або Cayenne. Гоночна серія Carrera Time Attack має регламент з розбивкою по класах, а перед стартом всі автомобілі проходять технічну інспекцію.
Основні класи Carrera Time Attack:
- P-Street
- P-Sport
- P-Super Sport
- P-Absolute
В Carrera Time Attack беруть участь понад 50 спортсменів, причому, не тільки українських. У свою чергу й наші пілоти завоювали кілька призових місць у своїх класах на мінському картодромі в Білорусі й гоночному треку Transilvania Motor Ring в Румунії.
Але, крім виключно змагального аспекту, Carrera Time Attack — це місце зустрічі фанатів швидкості та марки Porsche, можливість насичено та яскраво провести вихідні з сім'єю, і дозволить дітям у прямому й переносному сенсі доторкнутися до автоспорту і спортивних авто.
У 2021 році цей видовищний захід включає шість етапів. Частину з них приймають картодроми в Полтаві і Кам'янському — Ltava Ring і Dnipro Kart. Але найвищі швидкості, безумовно, на київській "Чайці".
У майбутньому, в Carrera Time Attack, можливо, з'явиться і клас для електричних авто. Адже їх стає все більше. Нещодавно Фокус розповідав про новий електричний суперкар Porsche.
А в Україні вже можна офіційно придбати навіть електричний купе-універсал зі стрімким силуетом і розширеним функціоналом Porsche Taycan Cross Turismo.