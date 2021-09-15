Знакомьтесь с гибридами PEUGEOT и DS: 300 сил, система ночного видения, 5,9 с до "сотки"
На выставке Plug-In Ukraine 2021, которая проходит 14-16 сентября на территории выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" можно познакомится с подзаряжаемыми гибридами PEUGEOT 3008 Hybrid4 и DS 7 Crossback E-Tense, которые уже доступны в Украине.
Уникальность PEUGEOT 3008 Hybrid4 заключается в том, что только гибридная версия популярного кроссовера 3008 имеет полный привод. Он реализован благодаря двум электродвигателям для передних и задних колес.
Силовая установка также включает тяговую батарею, бензиновый турбомотором и специальную автоматическую трансмиссию е-ЕАТ8, обеспечивая гибридному Пежо 3008 впечатляющие показатели:
- Мощность – 300 л.с.
- Разгон 0-100 км/ч – 5,9 секунды
- Расход топлива – от 1,5 л на 100 км
- Пробег на электротяге – до 50 км
Гибридный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4тоже оборудован 300-сильной полноприводной системой. Но, он скорее пропагандирует стиль "французской роскоши" с эксклюзивной отделкой салона.
Характерными особенностями его комлектации можно назвать активную мягкую подвеску DS Active Scan Suspension и уникальную систему ночного видения DS Night Vision.
Ранее Фокус уже писал, что французский бренд DS Automobiles станет полностью электрическим уже через три года. И сегодня на рынке уже представлен полностью электрический кроссовер DS 3 Crossback E-Tense.