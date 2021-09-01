Французский бренд DS станет полностью электрическим уже через три года
DS откажется от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Выбран вектор на электрификацию.
Французский премиальный бренд DS перейдет на электричество в 2024 году. Топ-менеджеры компании не вдавались в подробности, но заявили, что усилят свою линейку несколькими электромобилями. Ожидается, что следующей "электричкой" станет DS 4. Все новые электромобили будут строиться на новой модульной платформе STLA Medium.
Модели на платформе STLA Medium будут иметь длину примерно 4200-5000 мм. Они также будут оснащены аккумуляторными батареями емкостью 87-104 кВт•ч, которые должны обеспечивать запас хода на одном заряде до 700 км.
В DS не разглашают подробностей о будущей модели, но заявили, что в ней будут "замечательные технологии и изысканность". Генеральный директор DS Automobiles Беатрис Фуше также заявила: "Автомобильная промышленность переживает беспрецедентные изменения по размаху и скорости. Как пионер, DS Automobiles предвосхитила этот шаг, сделав электрификацию центром своей стратегии".
Фуше добавила, что бренд решил ускорить разработку электромобилей, чтобы создать максимально эффективные транспортные средства для тихих и комфортных путешествий.
Ранее Фокус сообщал, что DS Automobiles вывел на рынок новый хэтчбек DS 4. В гамме новинки DS 4 доступны бензиновые двигатели семейства PureTech и турбодизель серии BlueHDi.
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