Французский бренд DS станет полностью электрическим уже через три года

DS откажется от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Выбран вектор на электрификацию.

Французский премиальный бренд DS перейдет на электричество в 2024 году. Топ-менеджеры компании не вдавались в подробности, но заявили, что усилят свою линейку несколькими электромобилями. Ожидается, что следующей "электричкой" станет DS 4. Все новые электромобили будут строиться на новой модульной платформе STLA Medium.

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Модели на платформе STLA Medium будут иметь длину примерно 4200-5000 мм. Они также будут оснащены аккумуляторными батареями емкостью 87-104 кВт•ч, которые должны обеспечивать запас хода на одном заряде до 700 км.

В DS не разглашают подробностей о будущей модели, но заявили, что в ней будут "замечательные технологии и изысканность". Генеральный директор DS Automobiles Беатрис Фуше также заявила: "Автомобильная промышленность переживает беспрецедентные изменения по размаху и скорости. Как пионер, DS Automobiles предвосхитила этот шаг, сделав электрификацию центром своей стратегии".

Фуше добавила, что бренд решил ускорить разработку электромобилей, чтобы создать максимально эффективные транспортные средства для тихих и комфортных путешествий.

Ранее Фокус сообщал, что DS Automobiles вывел на рынок новый хэтчбек DS 4. В гамме новинки DS 4 доступны бензиновые двигатели семейства PureTech и турбодизель серии BlueHDi.

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