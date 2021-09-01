Французький бренд DS стане повністю електричним уже через три роки
DS відмовиться від випуску автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Обраний вектор на електрифікацію.
Французький преміальний бренд DS перейде на електрику в 2024 році. Топменеджери компанії не вдавалися в подробиці, але заявили, що посилять свою лінійку кількома електромобілями. Очікується, що наступною "електричкою" стане DS 4. Усі нові електромобілі будуть будуватися на новій модульній платформі STLA Medium.
Моделі на платформі STLA Medium матимуть довжину приблизно 4 200-5 000 мм. Вони також будуть оснащені акумуляторними батареями ємністю 87-104 кВт•год, які повинні забезпечувати запас ходу на одному заряді до 700 км.
У DS не розголошують подробиць про майбутню модель, але заявили, що в ній будуть "чудові технології і вишуканість". Генеральна директорка DS Automobiles Беатріс Фуше також заявила: "Автомобільна промисловість переживає безпрецедентні зміни за розмахом і швидкістю. Як піонер, DS Automobiles передбачила цей крок, зробивши електрифікацію центром своєї стратегії".
Фуше додала, що бренд вирішив прискорити розробку електромобілів, щоб створити максимально ефективні транспортні засоби для тихих і комфортних подорожей.
Раніше Фокус повідомляв, що DS Automobiles вивів на ринок новий хетчбек DS 4. У гамі новинки DS 4 доступні бензинові двигуни сімейства PureTech і турбодизель серії BlueHDi.
Також ми писали, що Great Wall представив електромобіль у стилі ретро. Машина отримає електричну силову установку з двома електромоторами.