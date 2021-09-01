Французький бренд DS стане повністю електричним уже через три роки

DS відмовиться від випуску автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Обраний вектор на електрифікацію.

Французький преміальний бренд DS перейде на електрику в 2024 році. Топменеджери компанії не вдавалися в подробиці, але заявили, що посилять свою лінійку кількома електромобілями. Очікується, що наступною "електричкою" стане DS 4. Усі нові електромобілі будуть будуватися на новій модульній платформі STLA Medium.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Моделі на платформі STLA Medium матимуть довжину приблизно 4 200-5 000 мм. Вони також будуть оснащені акумуляторними батареями ємністю 87-104 кВт•год, які повинні забезпечувати запас ходу на одному заряді до 700 км.

У DS не розголошують подробиць про майбутню модель, але заявили, що в ній будуть "чудові технології і вишуканість". Генеральна директорка DS Automobiles Беатріс Фуше також заявила: "Автомобільна промисловість переживає безпрецедентні зміни за розмахом і швидкістю. Як піонер, DS Automobiles передбачила цей крок, зробивши електрифікацію центром своєї стратегії".

Фуше додала, що бренд вирішив прискорити розробку електромобілів, щоб створити максимально ефективні транспортні засоби для тихих і комфортних подорожей.

Раніше Фокус повідомляв, що DS Automobiles вивів на ринок новий хетчбек DS 4. У гамі новинки DS 4 доступні бензинові двигуни сімейства PureTech і турбодизель серії BlueHDi.

Також ми писали, що Great Wall представив електромобіль у стилі ретро. Машина отримає електричну силову установку з двома електромоторами.