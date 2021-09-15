Знайомтеся з гібридами PEUGEOT і DS: 300 сил, система нічного бачення, 5,9 с до "сотки"
На виставці Plug-In Ukraine 2021, яка відбувається 14-16 вересня на території виставкового центру "КиївЕкспоПлаза", можна познайомитися з гібридом PEUGEOT 3008 Hybrid4 і DS 7 Crossback E-Tense, які вже доступні в Україні.
Унікальність PEUGEOT 3008 Hybrid4 полягає в тому, що тільки гібридна версія популярного кросовера 3008 має повний привід. Він реалізований завдяки двом електродвигунам для передніх і задніх коліс.
Силова установка також включає тягову батарею, бензиновий турбомотор і спеціальну автоматичну трансмісію е-ЕАТ8, забезпечуючи гібридному Пежо 3008 вражаючі показники:
- Потужність — 300 к.с.
- Розгін 0-100 км/год — 5,9 секунди
- Витрата палива — від 1,5 л на 100 км
- Пробіг на електротязі — до 50 км
Гібридний кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4 також обладнаний 300-сильною повнопривідною системою. Але він швидше пропагує стиль "французької розкоші" з ексклюзивною обробкою салону.
Характерними особливостями його комлектації можна назвати активну м'яку підвіску DS Active Scan Suspension та унікальну систему нічного бачення DS Night Vision.
Раніше Фокус вже писав, що французький бренд DS Automobiles стане повністю електричним вже через три роки. І сьогодні на ринку вже представлений повністю електричний кросовер DS 3 Crossback E-Tense.