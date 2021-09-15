Знайомтеся з гібридами PEUGEOT і DS: 300 сил, система нічного бачення, 5,9 с до "сотки"

На виставці Plug-In Ukraine 2021, яка відбувається 14-16 вересня на території виставкового центру "КиївЕкспоПлаза", можна познайомитися з гібридом PEUGEOT 3008 Hybrid4 і DS 7 Crossback E-Tense, які вже доступні в Україні.

Унікальність PEUGEOT 3008 Hybrid4 полягає в тому, що тільки гібридна версія популярного кросовера 3008 має повний привід. Він реалізований завдяки двом електродвигунам для передніх і задніх коліс.

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[ + – ] PEUGEOT 3008 Hybrid4: динамічний 300-сильний кросовер із повним приводом

Силова установка також включає тягову батарею, бензиновий турбомотор і спеціальну автоматичну трансмісію е-ЕАТ8, забезпечуючи гібридному Пежо 3008 вражаючі показники:

Потужність — 300 к.с.

Розгін 0-100 км/год — 5,9 секунди

Витрата палива — від 1,5 л на 100 км

Пробіг на електротязі — до 50 км

[ + – ] Плагін-гібриди можуть заряджатися від зовнішнього джерела живлення

Гібридний кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4 також обладнаний 300-сильною повнопривідною системою. Але він швидше пропагує стиль "французької розкоші" з ексклюзивною обробкою салону.

Характерними особливостями його комлектації можна назвати активну м'яку підвіску DS Active Scan Suspension та унікальну систему нічного бачення DS Night Vision.

[ + – ] Гібридний PEUGEOT 3008 пропонується в максимальній комплектації GT PACK [ + – ] Кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4 поєднує стиль "французької розкоші", ексклюзивну обробку салону і новітні технології

Раніше Фокус вже писав, що французький бренд DS Automobiles стане повністю електричним вже через три роки. І сьогодні на ринку вже представлений повністю електричний кросовер DS 3 Crossback E-Tense.