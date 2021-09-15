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Знайомтеся з гібридами PEUGEOT і DS: 300 сил, система нічного бачення, 5,9 с до "сотки"

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Plug-In Ukraine 2021, DS 7 Crossback E-Tense, гібрид
Повнопривідний DS 7 Crossback E-Tense на виставці Plug-In Ukraine 2021

На виставці Plug-In Ukraine 2021, яка відбувається 14-16 вересня на території виставкового центру "КиївЕкспоПлаза", можна познайомитися з гібридом PEUGEOT 3008 Hybrid4 і DS 7 Crossback E-Tense, які вже доступні в Україні.

Унікальність PEUGEOT 3008 Hybrid4 полягає в тому, що тільки гібридна версія популярного кросовера 3008 має повний привід. Він реалізований завдяки двом електродвигунам для передніх і задніх коліс.

PEUGEOT 3008 Hybrid4, Plug-In Ukraine 2021, гібрид
PEUGEOT 3008 Hybrid4: динамічний 300-сильний кросовер із повним приводом

Силова установка також включає тягову батарею, бензиновий турбомотор і спеціальну автоматичну трансмісію е-ЕАТ8, забезпечуючи гібридному Пежо 3008 вражаючі показники:

  • Потужність — 300 к.с.
  • Розгін 0-100 км/год — 5,9 секунди
  • Витрата палива — від 1,5 л на 100 км
  • Пробіг на електротязі — до 50 км
PEUGEOT 3008 Hybrid4, Plug-In Ukraine 2021, гібрид, зарядний порт
Плагін-гібриди можуть заряджатися від зовнішнього джерела живлення

Гібридний кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4 також обладнаний 300-сильною повнопривідною системою. Але він швидше пропагує стиль "французької розкоші" з ексклюзивною обробкою салону.

Характерними особливостями його комлектації можна назвати активну м'яку підвіску DS Active Scan Suspension та унікальну систему нічного бачення DS Night Vision.

PEUGEOT 3008 Hybrid4 інтер'єр, салон
Гібридний PEUGEOT 3008 пропонується в максимальній комплектації GT PACK
DS 7 Crossback E-Tense, інтер'єр, салон
Кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4х4 поєднує стиль "французької розкоші", ексклюзивну обробку салону і новітні технології

Раніше Фокус вже писав, що французький бренд DS Automobiles стане повністю електричним вже через три роки. І сьогодні на ринку вже представлений повністю електричний кросовер DS 3 Crossback E-Tense.