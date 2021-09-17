Представлен гибридный внедорожник с запасом хода 7 тысяч (!) километров: всем Хаммерам Pioneer

Британская компания Fering Technologies показала свою первую модель с выдающимися характеристиками — гибридный внедорожник Pioneer, выпуск которого намечен на первую половину 2022 года.

Несмотря на то, что Fering Pioneer компоновкой, размерами и внешне напоминает Lamborghini LM002 и HMMWV – вы скорее знаете его как Hummer, никакой информации о том, что Pioneer создан для военных нужд нет.

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С другой стороны, он легко может махнуть хоть на край земли или в какую-нибудь спасательную операцию. Еще бы, с такими-то характеристиками и конструкцией.

[ + – ] Таким Fering Pioneer задумывался на ранней стадии Фото: Fering [ + – ] Таким Fering Pioneer задумывался на ранней стадии Фото: Fering

Размеры Fering Pioneer:

Длина — 5526 мм

Ширина — 2000 мм

Высота — 1974 мм

В основе гибридного пикапа лежит рама на которой базируется алюминиевый каркас с навешенными на него панелями из легких композитных материалов. А капот и двери обтянуты плотной тканью, напоминающий ту, из которой делают тенты или специальную обувь. Она обладает водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к царапинам, что очень важно на серьезном бездорожье. К тому же, ее легко заменить.

[ + – ] Такой огромный пикап получился довольно легким - его сухая масса заявлена всего 1500 кг. Кстати, грузоподъемность аналогичная – полторы тонны Фото: Fering

В движение Pioneer приводят два электромотора (по одному на каждой оси) суммарным крутящим моментом 600 Нм. Литий-титанатный (лучше, чем литий-ионный подходит для эксплуатации при низкой температуре — до -50°) тяговый аккумулятор емкостью 20 кВт∙ч, расположенный над задней осью, обеспечивает пробег на электротяге всего 80 км.

А вот тот самый фантастический пробег в 7000 километров "Пионеру" обеспечивает 3-цилиндровый 800-кубовый турбодизель от Смарта, переделанный для работы на биотопливе.

[ + – ] Подвески внедорожника собраны на элементах серийных моделей, но собственной конструкции - с огромными ходами Фото: Fering

Моторчик мощностью всего 95 л.с. играет в этой гибридной силовой установке последовательного типа роль генератора. На 100 км пути он потребляет 4,7 л биодизеля, который хранится в нескольких огромных баках, размещенных между лонжеронами рамы.

Огромное количество топлива и позволяет Fering Pioneer проезжать такой огромный путь без дозаправки. А когда такая "дальнобойность" не нужна, то вместо нескольких баков можно установить емкости для питьевой воды (может быть полезно при спасательных операциях), а от тяговой батареи запитать спецоборудование.

[ + – ] Модульная конструкция "Пионера" позволяет устанавливать и другие двигатели-генераторы или даже водородные топливные ячейки. Возможен даже вариант внедорожника с колесной формулой 6х6. Фото: Fering

Геометрическая проходимость Fering Pioneer:

Дорожный просвет – до 800 мм

Глубина преодолеваемого брода впечатляет – 1,4 метра

Глубина преодолеваемого вертикального препятствия – до 0,5 метра

Преодолеваемый уклон – 60 градусов

Внедорожный прототип уже проходит испытание, а с 2022 года планируется продавать 150-200 машин по ориентировочной цене 150 тысяч фунтов стерлингов.

[ + – ] Это пока единственная модель малоизвестной английской компании Фото: Fering

И сомневаться в серьезных намерениях ее основателя и руководителя не приходится. Британский инженер Бен Скотт-Геддес ранее работал в компании McLaren, где участвовал в создании легендарного суперкара 90-х — McLaren F1.

Позже работал над созданием гиперкара Caparo T1. После чего шесть лет был техническим директором компании Ferrari, занимаясь проектом гибридного суперкара SF90. На котором, кстати, Ferrari начала использовать ультрачерную краску Vantablack.

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