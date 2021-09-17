Представлений гібридний позашляховик із запасом ходу 7 тисяч (!) кілометрів: усім Гаммерам Pioneer

Британська компанія Fering Technologies показала свою першу модель з видатними характеристиками — гібридний позашляховик Pioneer, випуск якого намічений на першу половину 2022 року.

Незважаючи на те, що Fering Pioneer компонуванням, розмірами і зовні нагадує Lamborghini LM002 і HMMWV — ви швидше знаєте його як Hummer, жодної інформації про те, що Pioneer створений для військових потреб немає.

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З іншого боку, він легко може махнути хоч на край землі або в якусь рятувальну операцію. Ще б пак, із такими-то характеристиками і конструкцією.

[ + – ] Таким Fering Pioneer замислювався на ранній стадії Фото: Fering [ + – ] Таким Fering Pioneer замислювався на ранній стадії Фото: Fering

Розміри Fering Pioneer:

довжина — 5 526 мм;

ширина — 2 000 мм;

висота — 1 974 мм.

В основі гібридного пікапа лежить рама на якій базується алюмінієвий каркас із накладених на нього панелями з легких композитних матеріалів. А капот і двері обтягнуті щільною тканиною, що нагадує ту, з якої роблять тенти або спеціальне взуття. Вона володіє водовідштовхувальними властивостями і стійкістю до подряпин, що дуже важливо на серйозному бездоріжжі. До того ж, її легко замінити.

[ + – ] Такий величезний пікап вийшов досить легким — його суха маса заявлена всього 1 500 кг. До речі, вантажопідйомність аналогічна — півтори тонни Фото: Fering

У рух Pioneer призводять два електромотори (по одному на кожній осі) сумарним крутним моментом 600 Нм. Літій-титанатний (краще, ніж літій-іонний підходить для експлуатації за низьких температур — до -50°) тяговий акумулятор ємністю 20 кВт∙год, розташований над задньою віссю, забезпечує пробіг на електротязі всього 80 км.

А ось той найбільш фантастичний пробіг 7 000 кілометрів "Піонера" забезпечує 3-циліндровий 800-кубовий турбодизель від Смарта, перероблений для роботи на біопаливі.

[ + – ] Підвіски позашляховика зібрані на елементах серійних моделей, але власної конструкції — з величезними ходами Фото: Fering

Моторчик потужністю всього 95 к. с. грає в цій гібридній силовій установці послідовного типу роль генератора. На 100 км шляху він споживає 4,7 л біодизелю, який зберігається в декількох величезних баках, розміщених між лонжеронами рами.

Величезна кількість палива і дозволяє Fering Pioneer проїжджати такий величезний шлях без дозаправки. А коли така "далекобійність" не потрібна, то замість декількох баків можна встановити ємності для питної води (може бути корисно під час рятувальних операцій), а від тягової батареї живити спецобладнання.

[ + – ] Модульна конструкція "Піонера" дозволяє встановлювати й інші двигуни-генератори або навіть водневі паливні комірки. Можливий навіть варіант позашляховика з колісною формулою 6х6. Фото: Fering

Геометрична прохідність Fering Pioneer:

дорожній просвіт — до 800 мм;

глибина подоланого броду вражає — 1,4 метри;

глибина подоланої вертикальної перешкоди — до 0,5 метрів;

здолати ухил — 60 градусів.

Позашляховий прототип уже проходить випробування, а з 2022 року планується продавати 150-200 машин за орієнтовною ціною 150 тисяч фунтів стерлінгів.

[ + – ] Це поки єдина модель маловідомої англійської компанії Фото: Fering

І сумніватися в серйозних намірах її засновника і керівника не доводиться. Британський інженер Бен Скотт-Геддес раніше працював у компанії McLaren, де брав участь у створенні легендарного суперкара 90-х — McLaren F1.

Пізніше працював над створенням гіперкара Caparo T1. Після чого шість років був технічним директором компанії Ferrari, займаючись проєктом гібридного суперкара SF90. На якому, до речі, Ferrari почала використовувати ультрачорну фарбу Vantablack.

Раніше Фокус повідомляв і те, що у Великобританії побудували електричні Land Rover Defender на базі Tesla.