Самый быстрый китайский суперкар удивил названием и впечатлил характеристиками

Новый Farnova Othello – один из первых китайских суперкаров. Электромобиль развивает 1835 л. с., набирает "сотню" за 1,8 с и разгоняется до 420 км/ч. При этом он дешевле большинства аналогов.

Небольшая китайская компания Farnova представила электрический суперкар Othello. Назвали его в честь героя одноименной пьесы Шекспира. Всего выпустят только 200 таких автомобилей стоимостью 1,86 млн. юаней (288 тыс. долларов). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Китайский электромобиль получил "шекспировское" название Фото: CarNewsChina

Farnova Othello – обтекаемое купе:

длиной 4670 мм

шириной 2080 мм

высотой 1145 мм

Китайский электромобиль получил активную аэродинамику – выдвижные антикрыло и аэротормоз.

Салон Farnova Othello получился минималистским и без изысков. У электрокара приплюснутый руль, прозрачный экран приборной панели и ковшеобразные кресла Recaro.

[ + – ] Салон Farnova Othello - весьма лаконичный Фото: CarNewsChina

Весит китайский электромобиль всего 1350 кг. Суперкар оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1835 л. с. До 100 км/ч он разгоняется за 1,8 с, а до 300 км/ч – за 8,5 с. Максимальная скорость составляет 420 км/ч и это самый быстрый китайский автомобиль. Учитывая стоимость Othello, динамика очень неплохая, ведь большинство авто со схожими характеристиками в разы дороже.

Электромобиль получил аккумуляторную батарею емкостью 75 кВт∙ч. Паспортный запас хода составляет 600 км по циклу NEDC.

[ + – ] Выпустят 200 Farnova Othello стоимостью 288 тыс. долларов Фото: CarNewsChina

Othello не только первый суперкар от Farnova, но и первый легковой автомобиль. До этого компания строила только дорогие яхты и электробусы.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet представили первые фото Corvette Z06, который станет доступной альтернативой суперкарам. Двигатель для него позаимствовали у гоночного авто.