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Самый быстрый китайский суперкар удивил названием и впечатлил характеристиками

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Farnova Othello, Электромобиль Farnova Othello, китайский электромобиль, электрический суперкар
Фото: CarNewsChina | Farnova Othello способен развить 420 км/ч

Новый Farnova Othello – один из первых китайских суперкаров. Электромобиль развивает 1835 л. с., набирает "сотню" за 1,8 с и разгоняется до 420 км/ч. При этом он дешевле большинства аналогов.

Небольшая китайская компания Farnova представила электрический суперкар Othello. Назвали его в честь героя одноименной пьесы Шекспира. Всего выпустят только 200 таких автомобилей стоимостью 1,86 млн. юаней (288 тыс. долларов). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Farnova Othello, Электромобиль Farnova Othello, китайский электромобиль, электрический суперкар
Китайский электромобиль получил "шекспировское" название
Фото: CarNewsChina

Farnova Othello – обтекаемое купе:

  • длиной 4670 мм
  • шириной 2080 мм
  • высотой 1145 мм

Китайский электромобиль получил активную аэродинамику – выдвижные антикрыло и аэротормоз.

Салон Farnova Othello получился минималистским и без изысков. У электрокара приплюснутый руль, прозрачный экран приборной панели и ковшеобразные кресла Recaro.

Farnova Othello, Электромобиль Farnova Othello, китайский электромобиль, электрический суперкар
Салон Farnova Othello - весьма лаконичный
Фото: CarNewsChina

Весит китайский электромобиль всего 1350 кг. Суперкар оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1835 л. с. До 100 км/ч он разгоняется за 1,8 с, а до 300 км/ч – за 8,5 с. Максимальная скорость составляет 420 км/ч и это самый быстрый китайский автомобиль. Учитывая стоимость Othello, динамика очень неплохая, ведь большинство авто со схожими характеристиками в разы дороже.

Электромобиль получил аккумуляторную батарею емкостью 75 кВт∙ч. Паспортный запас хода составляет 600 км по циклу NEDC.

Farnova Othello, Электромобиль Farnova Othello, китайский электромобиль, электрический суперкар
Выпустят 200 Farnova Othello стоимостью 288 тыс. долларов
Фото: CarNewsChina

Othello не только первый суперкар от Farnova, но и первый легковой автомобиль. До этого компания строила только дорогие яхты и электробусы.

Ранее Фокус сообщал, что Chevrolet представили первые фото Corvette Z06, который станет доступной альтернативой суперкарам. Двигатель для него позаимствовали у гоночного авто.