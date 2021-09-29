Найшвидший китайський суперкар здивував назвою і вразив характеристиками

Новий Farnova Othello — один із перших китайських суперкарів. Електромобіль розвиває 1 835 к. с., набирає "сотню" за 1,8 с та розганяється до 420 км/год. При цьому він дешевший, ніж більшість аналогів.

Невелика китайська компанія Farnova представила електричний суперкар Othello. Назвали його на честь героя однойменної п'єси Шекспіра. Всього випустять тільки 200 таких автомобілів вартістю 1,86 млн юанів (288 тис. доларів). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Китайський електромобіль отримав "шекспірівську" назву Фото: CarNewsChina

Farnova Othello — обтічне купе:

довжиною 4 670 мм;

шириною 2 080 мм;

висотою 1 145 мм.

Китайський електромобіль отримав активну аеродинаміку — висувні антикрило й аеротормоз.

Салон Farnova Othello вийшов мінімалістичним і без вишуків. В електрокара приплющене кермо, прозорий екран панелі приладів і ковшеподібні крісла Recaro.

[ + – ] Салон Farnova Othello — вельми лаконічний Фото: CarNewsChina

Важить китайський електромобіль всього 1 350 кг. Суперкар оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1 835 к. с. До 100 км/год він розганяється за 1,8 с, а до 300 км/год — за 8,5 с. Максимальна швидкість становить 420 км/год і це найшвидший китайський автомобіль. З огляду на вартість Othello, динаміка дуже непогана, адже більшість авто зі схожими характеристиками в рази дорожчі.

Електромобіль отримав акумуляторну батарею ємністю 75 кВт∙год. Паспортний запас ходу складає 600 км за циклом NEDC.

[ + – ] Випустять 200 Farnova Othello вартістю 288 тис. доларів Фото: CarNewsChina

Othello не тільки перший суперкар від Farnova, але й перший легковий автомобіль. До цього компанія будувала тільки дорогі яхти й електробуси.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet представили перші фото Corvette Z06, який стане доступною альтернативою суперкарам. Двигун для нього запозичили у гоночного авто.