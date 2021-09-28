Розсекретили найдешевший у світі суперкар: це культове авто з Америки

Потужний Corvette Z06 надійде в продаж із 2022 року. Купе коштуватиме менше 100 тис. доларів у базовій версії.

Опубліковані перші фото Chevrolet Corvette Z06. Заряджену версію культового американського спорткара готують до презентації. Офіційний Instagram-акаунт Corvette повідомляє, що представлять модель 26 жовтня.

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На фото видно, що в Corvette Z06 розширені крила, доданий невеликий обвіс і задній спойлер. Також за доплату запропонують аеродинамічний пакет із великим антикрилом.

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Середньомоторне купе оснастять високоспритним 5,5-літровим V8 від гоночного Corvette. За попередніми даними, потужність сягне 625 к. с. Авто зможе розганятися до 100 км/год менш, ніж за 3 секунди, а його максимальна швидкість перевищить 320 км/год.

Інженери Chevrolet попрацювали і над ходовою Corvette Z06. На знаменитому Нюрбургринзі він здатний проїхати коло менш, ніж за 7 хвилин — це показник кращих суперкарів.

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З такими даними новий Chevrolet Corvette Z06 стане грозою дорогих суперкарів. Більшість моделей з подібними характеристиками надзвичайно дорогі, а американське купе коштуватиме менше 100 тис. доларів і навіть з усіма опціями виявиться в рази дешевше, ніж Ferrari або Lamborghini. По суті, це найдешевший у світі суперкар.

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