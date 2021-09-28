Рассекретили самый дешевый в мире суперкар: это культовый авто из Америки

Мощный Corvette Z06 поступит в продажу с 2022 года. Купе будет стоить менее 100 тыс. долларов в базовой версии.

Опубликованы первые фото Chevrolet Corvette Z06. Заряженную версию культового американского спорткара готовят к презентации. Официальный Instagram-акаунт Corvette сообщает, что представят модель 26 октября.

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На фото видно, что у Corvette Z06 расширены крылья, добавлен небольшой обвес и задний спойлер. Также за доплату предложат аэродинамический пакет с большим антикрылом.

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Среднемоторное купе оснастят высокооборотистым 5,5-литровым V8 от гоночного Corvette. По предварительным данным, мощность достигнет 625 л. с. Авто сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды, а его максимальная скорость превысит 320 км/ч.

Инженеры Chevrolet поработали и над ходовой Corvette Z06. На знаменитом Нюрбургринге он способен проехать круг менее, чем за 7 минут – это показатель лучших суперкаров.

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С такими данными новый Chevrolet Corvette Z06 станет грозой дорогих суперкаров. Большинство моделей с подобными характеристиками баснословно дорогие, а американское купе будет стоить меньше 100 тыс. долларов и даже со всеми опциями окажется в разы дешевле, чем Ferrari или Lamborghini. По сути, это самый дешевый в мире суперкар.

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