Белки превратили пикап Chevrolet в огромный склад грецких орехов

Владелец Chevrolet Avalanche собрал под капотом автомобиля семь ведер орехов. Для этого пришлось разобрать переднюю часть авто.

Билл Фишер из американского штата Северная Дакота обнаружил под капотом своего Chevrolet Avalanche целых 70 кг грецких орехов. Как выяснилось, всего за несколько дней авто в склад припасов превратили белки. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] За четыре дня белки спрятали под капотом авто 70 кг орехов Фото: Motor1.com

Свой пикап Chevrolet Avalanche Билл Фишер поставил на паркинг недалеко от дома и не ездил на нем четыре дня. Когда он завел авто, то услышал странный неприятный звук из моторного отсека.

Американец заглянул под капот и обнаружил, что практически все свободное пространство заполнено сотнями грецких орехов. Всех их достать не удалось и пришлось снимать бампер, решетку радиатора и передние крылья.

Билл Фишер потратил несколько часов, чтобы извлечь орехи из подкапотного пространства. Всего он собрал семь больших 20-литровых ведер общим весом почти 70 кг.

[ + – ] Переднюю часть автомобиля пришлось разобрать Фото: Motor1.com

Выяснилось, что орехи под капот пикапа наносили белки. Животные по-видимому решили, что Chevrolet Avalanche станет хранилищем их припасов на зиму. В моторном отсеке до сих пор остается несколько орехов: их не получилось достать и при движении они издают грохот.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружено кладбище новеньких Chevrolet. Сотни пикапов стоят под открытым небом.