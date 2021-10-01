Білки перетворили пікап Chevrolet на величезний склад волоських горіхів

Власник Chevrolet Avalanche зібрав під капотом автомобіля сім відер горіхів. Для цього довелося розібрати передню частину авто.

Білл Фішер з американського штату Північна Дакота знайшов під капотом свого Chevrolet Avalanche 70 кг волоських горіхів. Як з'ясувалося, всього за кілька днів авто на склад припасів перетворили білки. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] За чотири дні білки сховали під капотом авто 70 кг горіхів Фото: Motor1.com

Свій пікап Chevrolet Avalanche Білл Фішер поставив на паркінг недалеко від будинку і не їздив на ньому чотири дні. Коли він завів авто, то почув дивний неприємний звук із моторного відсіку.

Американець заглянув під капот і побачив, що практично весь вільний простір заповнений сотнями волоських горіхів. Усі їх дістати не вдалося і довелося знімати бампер, решітку радіатора і передні крила.

Білл Фішер витратив кілька годин, щоб витягти горіхи з підкапотного простору. Усього він зібрав сім великих 20-літрових відер загальною вагою майже 70 кг.

[ + – ] Передню частину автомобіля довелося розібрати Фото: Motor1.com

З'ясувалося, що горіхи під капот пікапа наносили білки. Тварини мабуть вирішили, що Chevrolet Avalanche стане сховищем їхніх приписів на зиму. У моторному відсіку досі залишається кілька горіхів: їх не вийшло дістати і під час руху вони створюють гуркіт.

Раніше Фокус повідомляв, що в США знайдене кладовище новеньких Chevrolet. Сотні пікапів стоять під відкритим небом.