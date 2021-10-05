Tesla заплатит чернокожему более 100 млн долларов штрафа за расизм

Работник завода признался, что часто садился на лестницу и плакал после оскорблений коллег

Чернокожий работник одного из фирменных заводов Tesla Оуэн Диас выиграл суд у компании, которую признали виновной в расизме. Теперь Tesla обязана выплатить мужчине около 137 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

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Из указанной суммы штрафа 130 миллионов являются самим телом штрафа, а 6,9 миллиона — компенсация за моральный ущерб.

Федеральное жюри присяжных постановило, что среда, где работал Диас, была расово враждебной. Истец рассказал, что на заводе подвергался расистским насмешкам, из-за чего потерял аппетит и сон.

"Иногда я просто сидел на лестнице и плакал", — сообщил Диас.

Компенсация, которую предстоит выплатить Tesla, является крупнейшей среди всех дел о расовой дискриминации при трудоустройстве отдельных лиц, заявил профессор права в Berkeley Law Дэвид Оппенгеймер.

В Tesla после оглашения судебного решения заявили, что проблема расизма в компании преувеличена. Трое свидетелей (все они в отличие от Диаса входят в штат Tesla) подтвердили, что неоднократно слышали обидные высказывания из-за расы. Однако сотрудники добавили, что подобные слова хотя и недопустимы на рабочем месте, но их использовали "по-дружески" и преимущественно коллеги-афроамериканцы.

В августе суд уже выносил подобное решение. Тогда Tesla обязали выплатить другому бывшему сотруднику Мелвину Берри один миллион долларов из-за того, что на рабочем месте двое вышестоящих сотрудников называли мужчину "ни*ером". Из-за систематической травли он вынужден был уволиться.

Ранее Фокус писал, что чернокожие владельцы компаний подали в суд на McDonaldʼs, обвиняя фастфуд-гиганта в расизме.