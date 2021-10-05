Tesla заплатить чорношкірому понад 100 млн доларів штрафу за расизм

Працівник заводу зізнався, що часто сідав на сходи і плакав після образ колег.

Чорношкірий працівник одного з фірмових заводів Tesla Оуен Діас виграв суд у компанії, яку визнали винною в расизмі. Тепер Tesla зобов'язана виплатити чоловікові майже 137 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg.

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Із зазначеної суми штрафу 130 мільйонів є тілом штрафу, а 6,9 мільйонів — компенсація за моральну шкоду.

Федеральне журі присяжних ухвалило, що середовище, де працював Діас, була расово ворожим. Позивач розповів, що на заводі піддавався расистським глузуванням, через що втратив апетит і сон.

"Іноді я просто сидів на сходах і плакав", — повідомив Діас.

Компенсація, яку має виплатити Tesla, є найбільшою серед усіх справ про расову дискримінацію при працевлаштуванні окремих осіб, заявив професор права в Berkeley Law Девід Оппенгеймер.

У Tesla після оголошення судового рішення заявили, що проблема расизму в компанії перебільшена. Троє свідків (усі вони на відміну від Діаса входять до штату Tesla) підтвердили, що неодноразово чули образливі висловлювання через расу. Однак співробітники додали, що подібні слова хоча і неприпустимі на робочому місці, але їх використовували "по-дружньому" і переважно колеги-афроамериканці.

У серпні суд уже виносив подібне рішення. Тоді Tesla зобов'язали виплатити іншому колишньому співробітникові Мелвіну Беррі один мільйон доларів через те, що на робочому місці двоє вищих співробітників називали чоловіка "ні*ером". Через систематичні цькування він змушений був звільнитися.

Раніше Фокус писав, що чорношкірі власники компаній подали до суду на McDonald's, звинувачуючи фастфуд-гіганта в расизмі.