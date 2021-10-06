Первый кроссовер Smart показался в сети

Кроссовер Smart поступит в продажу в 2023 году. Он станет самой крупной моделью в истории марки.

В интернет просочились патентные изображения первого кроссовера Smart. Новая модель встанет на конвейер в 2023 году, а выпускать ее планируют на предприятии в Китае. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Прототип кроссовера показали на Мюнхенском автошоу Фото: carscoops.com

Судя по изображениям, серийный кроссовер Smart будет мало отличаться от концепт-кара Smart Concept No.1, показанного месяц назад на Мюнхенском автосалоне. У него широкая решетка радиатора, раскосые фары и плавные обводы кузова.

Новая модель довольно компактная, но она станет самым большим Smart в истории:

Длина – 4290 мм

Ширина – 1910 мм

Высота – 1698 мм

Колесная база – 2750 мм

[ + – ] Запас хода электрокара составит около 320 км Фото: carscoops.com

Впрочем, есть и отличия от концепт-кара. Уже подтверждено, что серийная модель будет пятиместной (в Concept No.1 установили четыре отдельных кресла). К тому же, она получит цифровую панель приборов, которой не было у прототипа.

Естественно, новый Smart будет электромобилем, ведь немецкий бренд отказался от бензиновых и дизельных двигателей еще в 2019 году. Построят его на новой платформе, созданной совместно с Geely (китайский концерн владеет пакетом акций Smart).

[ + – ] Кроссовер получит цифровую панель приборов Фото: carscoops.com

Характеристики Smart пока держат в секрете. По предварительным данным, запас хода кроссовера составит около 320 км.

Ранее Фокус рассказывал, что у Smart появился конкурент за 3000 долларов. Электромобиль разработали в General Motors.