Первый кроссовер Smart показался в сети
Кроссовер Smart поступит в продажу в 2023 году. Он станет самой крупной моделью в истории марки.
В интернет просочились патентные изображения первого кроссовера Smart. Новая модель встанет на конвейер в 2023 году, а выпускать ее планируют на предприятии в Китае. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Судя по изображениям, серийный кроссовер Smart будет мало отличаться от концепт-кара Smart Concept No.1, показанного месяц назад на Мюнхенском автосалоне. У него широкая решетка радиатора, раскосые фары и плавные обводы кузова.
Новая модель довольно компактная, но она станет самым большим Smart в истории:
- Длина – 4290 мм
- Ширина – 1910 мм
- Высота – 1698 мм
- Колесная база – 2750 мм
Впрочем, есть и отличия от концепт-кара. Уже подтверждено, что серийная модель будет пятиместной (в Concept No.1 установили четыре отдельных кресла). К тому же, она получит цифровую панель приборов, которой не было у прототипа.
Естественно, новый Smart будет электромобилем, ведь немецкий бренд отказался от бензиновых и дизельных двигателей еще в 2019 году. Построят его на новой платформе, созданной совместно с Geely (китайский концерн владеет пакетом акций Smart).
Характеристики Smart пока держат в секрете. По предварительным данным, запас хода кроссовера составит около 320 км.
Ранее Фокус рассказывал, что у Smart появился конкурент за 3000 долларов. Электромобиль разработали в General Motors.