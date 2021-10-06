Перший кросовер Smart показався в мережі

Кросовер Smart надійде в продаж у 2023 році. Він стане найбільшою моделлю в історії марки.

В інтернет просочилися патентні зображення першого кросовера Smart. Нова модель стане на конвеєр у 2023 році, а випускати її планують на підприємстві в Китаї. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Прототип кросовера показали на Мюнхенському автошоу Фото: carscoops.com

Судячи із зображень, серійний кросовер Smart буде мало відрізнятися від концепт-кара Smart Concept No.1, показаного місяць тому на Мюнхенському автосалоні. У нього широка решітка радіатора, розкосі фари і плавні обводи кузова.

Нова модель досить компактна, але вона стане найбільшою Smart в історії:

довжина — 4 290 мм;

ширина — 1 910 мм;

висота — 1 698 мм;

колісна база — 2 750 мм.

[ + – ] Запас ходу електрокара становитиме приблизно 320 км Фото: carscoops.com

Утім, є і відмінності від концепт-кара. Уже підтверджено, що серійна модель буде п'ятимісною (в Concept No.1 встановили чотири окремі крісла). До того ж, вона отримає цифрову панель приладів, якої не було у прототипу.

Звичайно, новий Smart буде електромобілем, адже німецький бренд відмовився від бензинових і дизельних двигунів ще в 2019 році. Побудують його на новій платформі, створеній спільно з Geely (китайський концерн володіє пакетом акцій Smart).

[ + – ] Кросовер отримає цифрову панель приладів Фото: carscoops.com

Характеристики Smart поки тримають в секреті. За попередніми даними, запас ходу кросовера складе приблизно 320 км.

Раніше Фокус розповідав, що в Smart з'явився конкурент за 3 000 доларів. Електромобіль розробили в General Motors.