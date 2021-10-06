Перший кросовер Smart показався в мережі
Кросовер Smart надійде в продаж у 2023 році. Він стане найбільшою моделлю в історії марки.
В інтернет просочилися патентні зображення першого кросовера Smart. Нова модель стане на конвеєр у 2023 році, а випускати її планують на підприємстві в Китаї. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Судячи із зображень, серійний кросовер Smart буде мало відрізнятися від концепт-кара Smart Concept No.1, показаного місяць тому на Мюнхенському автосалоні. У нього широка решітка радіатора, розкосі фари і плавні обводи кузова.
Нова модель досить компактна, але вона стане найбільшою Smart в історії:
- довжина — 4 290 мм;
- ширина — 1 910 мм;
- висота — 1 698 мм;
- колісна база — 2 750 мм.
Утім, є і відмінності від концепт-кара. Уже підтверджено, що серійна модель буде п'ятимісною (в Concept No.1 встановили чотири окремі крісла). До того ж, вона отримає цифрову панель приладів, якої не було у прототипу.
Звичайно, новий Smart буде електромобілем, адже німецький бренд відмовився від бензинових і дизельних двигунів ще в 2019 році. Побудують його на новій платформі, створеній спільно з Geely (китайський концерн володіє пакетом акцій Smart).
Характеристики Smart поки тримають в секреті. За попередніми даними, запас ходу кросовера складе приблизно 320 км.
Раніше Фокус розповідав, що в Smart з'явився конкурент за 3 000 доларів. Електромобіль розробили в General Motors.