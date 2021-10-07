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Новый электрокроссовер Lucid Gravity проедет 800 км без подзарядки (видео)

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Lucid Gravity, Lucid Gravity 2023, электромобиль Lucid Gravity, кроссовер Lucid Gravity
Фото: Motor1.com | Мощность топового Lucid Gravity превысит 1000 л. с.

Gravity - вторая модель молодой компании Lucid. Стоимость кроссовера превысит 100 тыс. долларов.

В интернет попали патентные изображения электромобиля Lucid Gravity. Кроссовер поступит в продажу с 2023 года и станет второй моделью в линейке марки. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Lucid Gravity, Lucid Gravity 2023, электромобиль Lucid Gravity, кроссовер Lucid Gravity
Запас хода кроссовера составит около 800 км
Фото: Motor1.com

Новинка будет построена на платформе лифтбэка Lucid Air, которого называют главным конкурентом Tesla Model S. Соответственно, кроссовер позиционируют, как соперника Tesla Model X. Известно, что это будет семиместная модель со стандартным полным приводом.

Lucid Gravity, Lucid Gravity 2023, электромобиль Lucid Gravity, кроссовер Lucid Gravity
Lucid Gravity получит полный привод и пневмоподвеску
Фото: Motor1.com

Несомненно, новый Lucid Gravity позаимствует у Air и большой 34-дюймовый дисплей панели приборов, и детали интерьера, и пневмоподвеску. Кроссовер позиционируют, как премиальный и базовая версия будет стоить более 100 тыс. долларов.

Lucid Gravity, Lucid Gravity 2023, электромобиль Lucid Gravity, кроссовер Lucid Gravity
Продажи кроссовера стартуют в 2023 году
Фото: Motor1.com

Силовую установку также возьмут у Lucid Air. Двухмоторные версии лифтбэка развивают 811 л. с. и 1126 л. с. и оснащены аккумуляторной батареей на 113 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составит около 800 км, а более мощная версия сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 3 с.

Цена Lucid Gravity превысит 100 тыс. долларов видео

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