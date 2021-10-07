Новий електрокросовер Lucid Gravity проїде 800 км без підзарядки (відео)

Gravity — друга модель молодої компанії Lucid. Вартість кросовера перевищить 100 тис. доларів.

В інтернет потрапили патентні зображення електромобіля Lucid Gravity. Кросовер надійде в продаж із 2023 року і стане другою моделлю в лінійці марки. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Запас ходу кросовера складе близько 800 км Фото: Motor1.com

Новинка буде побудована на платформі ліфтбека Lucid Air, якого називають головним конкурентом Tesla Model S. Відповідно, кросовер позиціонують, як суперника Tesla Model X. Відомо, що це буде семимісна модель зі стандартним повним приводом.

[ + – ] Lucid Gravity отримає повний привід і пневмопідвіску Фото: Motor1.com

Безсумнівно, новий Lucid Gravity запозичить в Air і великий 34-дюймовий дисплей панелі приладів, і деталі інтер'єру, і пневмопідвіску. Кросовер позиціонують, як преміальний і базова версія коштуватиме понад 100 тис. доларів.

[ + – ] Продажі кросовера стартують в 2023 році Фото: Motor1.com

Силову установку також візьмуть у Lucid Air. Двомоторні версії ліфтбек розвивають 811 к. с. і 1 126 к. с. та оснащені акумуляторною батареєю на 113 кВт∙год. Запас ходу кросовера складе приблизно 800 км, а більш потужна версія зможе розганятися до 100 км/год менш, ніж за 3 с.

[ + – ] Ціна Lucid Gravity перевищить 100 тис. доларів відео

Раніше Фокус розповідав про електричний кросовер Smart. Нова модель стане найбільшою в історії марки.