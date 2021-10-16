На аукцион выставили десяток авто, забытых на парковке аэропорта

Брошенные автомобили годами пылились на паркинге. Владельцы так и не пришли забрать их.

В американском Питтсбурге пройдет необычный аукцион. На нем распродадут подержанные автомобили, забытые владельцами в аэропорту. Причем, таких машин набралось целых девять штук. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Самым новым является Mini Cooper S Countryman 2018 года Фото: carscoops.com

Автомобили стояли на парковке по нескольку лет. В салоне большинства из них даже остались личные вещи владельцев. Однако те так и не пришли забрать машины, так что транспортные средства объявили ничейными, конфисковали и решили распродать.

[ + – ] Машины годами стояли брошенными Фото: carscoops.com

На аукцион выставили самые разные машины. Старейшим является Nissan Maxima 1999 года, а самым новым – Mini Cooper S Countryman 2018-го. Некоторые авто, вроде Pontiac G6 2007 года, в плачевном состоянии и со следами ржавчины на кузове. А вот более старые BMW 5 Series E39 и Chevrolet TrailBlazer сохранились лучше. Также предлагают купить Nissan Titan, Toyota Sienna, GMC Acadia и Terrain.

[ + – ] Некоторые авто - в не самом лучшем состоянии Фото: carscoops.com

У автомобилей пока нет ключей и не хватает документов, но эти вопросы решаемы. Потенциальным покупателям больше стоит опасаться скрытых неисправностей, о которых не известно, на данный момент.

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