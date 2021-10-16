На аукціон виставили десяток авто, забутих на парковці аеропорту

Покинуті автомобілі роками припадали пилом на паркінгу. Власники так і не прийшли забрати їх.

В американському Піттсбурзі пройде незвичний аукціон. На ньому розпродадуть старі автомобілі, забуті власниками в аеропорту. Причому, таких машин набралося цілих дев'ять штук. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Найновішим є Mini Cooper S Countryman 2018 року Фото: carscoops.com

Автомобілі стояли на парковці по кілька років. У салоні більшості з них навіть залишилися особисті речі власників. Однак ті так і не прийшли забрати машини, так що транспортні засоби оголосили нічийними, конфіскували і вирішили розпродати.

[ + – ] Машини роками стояли покинутими Фото: carscoops.com

На аукціон виставили найрізноманітніші машини. Найстаршим є Nissan Maxima 1999 року, а найновішим — Mini Cooper S Countryman 2018 го. Деякі авто, на кшталт Pontiac G6 2007 року, в жалюгідному стані і зі слідами іржі на кузові. А ось більш старі BMW 5 Series E39 і Chevrolet TrailBlazer збереглися краще. Також пропонують купити Nissan Titan, Toyota Sienna, GMC Acadia та Terrain.

[ + – ] Деякі авто — в не найкращому стані Фото: carscoops.com

У автомобілів поки немає ключів і не вистачає документів, але ці питання можна вирішити. Потенційним покупцям більше варто побоюватися прихованих несправностей, про які не відомо, на даний момент.

Раніше Фокус повідомляв, що в старому сараї знайшли півсотні ретро-автомобілів. Деяким з них по 100 років.