Украинец своими руками построил впечатляющий кабриолет (видео)

В конструкции автомобиля использованы детали от других машин и даже старые люстры. Двигатель позаимствован у BMW.

Николай Тараканов из Нежина уже не один год создает яркие и необычные автомобили. Новейшее творение 70-летнего мастера – внушительных размеров кабриолет. Об это сообщает Суспільне Чернігів.

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Это уже пятый автомобиль, построенный Николаем Таракановым. В его конструкции использованы детали от самых разных машин и даже от старых холодильников. А оригинальные круглые фонари сделаны из двух старых люстр.

[ + – ] Решетка радиатора и фары позаимствованы у Jeep Commander Фото: Суспільне

Решетка радиатора и фары позаимствованы у Jeep Commander, внедорожник также стал донором салона и ряда других деталей. Передний бампер – от Волги.

Ходовую взяли у Mercedes-Benz E-Class W210, а двигатель – у BMW. Одометр же Николай Тараканов переставил с велосипеда.

[ + – ] В качестве фонарей использованы старые люстры Фото: Суспільне

Огромный кабриолет с футуристическим дизайном привлекает всеобщее внимание. Машину постоянно фотографируют и она собирает толпы зевак.

Для Николая Тараканова создание автомобилей – хобби, которому он уделяет все свободное время. Примечательно, что свои предыдущие авто мастер порезал на металлолом.

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