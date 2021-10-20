Українець своїми руками побудував вражаючий кабріолет (відео)

У конструкції автомобіля використані деталі від інших машин і навіть старі люстри. Двигун запозичений у BMW.

Микола Тараканов з Ніжина вже не один рік створює яскраві та незвичайні автомобілі. Нове творіння 70-річного майстра — значних розмірів кабріолет. Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

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Це вже п'ятий автомобіль, побудований Миколою Таракановим. У його конструкції використані деталі від найрізноманітніших машин і навіть від старих холодильників. А оригінальні круглі ліхтарі зроблені з двох старих люстр.

[ + – ] Решітка радіатора та фари запозичені у Jeep Commander Фото: Суспільне

Решітка радіатора та фари запозичені у Jeep Commander, позашляховик також став донором салону та низки інших деталей. Передній бампер — від "Волги".

Ходову взяли в Mercedes-Benz E-Class W210, а двигун — у BMW. Одометр же Микола Тараканов переставив із велосипеда.

[ + – ] Як ліхтарі використані старі люстри Фото: Суспільне

Величезний кабріолет із футуристичним дизайном привертає загальну увагу. Машину постійно фотографують, і вона збирає натовпи роззяв.

Для Миколи Тараканова створення автомобілів — хобі, якому він приділяє весь вільний час. Примітно, що свої попередні авто майстер порізав на металобрухт.

Раніше Фокус розповідав про майстра з Кіровоградської області, який перетворив горбатий "Запорожець" на величезний лімузин. На створення авто пішло відразу три ЗАЗ-965.