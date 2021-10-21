Китайцы показали семейный электромобиль за $20 тыс. с запасом хода 800 км
Hechuang Z03 – недорогой электрический минивэн. Автомобиль просторный внутри и богато оснащен.
Молодая китайская компания Hechuang презентовала недорогой электромобиль Z03. Он поступает в продажу по цене от 20 тыс. долларов и при этом его запас хода больше, чем у самой дорогой Tesla. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Hechuang Z03 – семейный минивэн, достигающий 4,6 м в длину и 1,9 м в ширину при колесной базе в 2,75 м. Дизайн автомобиля – весьма сдержанный и лаконичный. У электрокара большой угол наклона лобового стекла, а раскосые фары соединены светодиодной вставкой.
В салоне установлены 10,2-дюймовая виртуальная панель приборов и большой 14,5-дюймовый сенсорный дисплей. Комплектация минивэна весьма богатая – адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот, электропривод кресла водителя и панорамная крыша.
Китайский электромобиль предложат в 183-сильной переднеприводной версии и в полноприводном варианте на 218 л. с. Более мощный электрокар стартует до 100 км/ч за 7,1 с.
Для Hechuang Z03 предложат три варианта батарей:
- емкостью 64,6 кВт∙ч – запас хода 500 км
- емкостью 76,8 кВт∙ч – запас хода 600 км
- емкостью 100 кВт∙ч – запас хода 800 км
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