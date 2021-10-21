Китайцы показали семейный электромобиль за $20 тыс. с запасом хода 800 км

Hechuang Z03 – недорогой электрический минивэн. Автомобиль просторный внутри и богато оснащен.

Молодая китайская компания Hechuang презентовала недорогой электромобиль Z03. Он поступает в продажу по цене от 20 тыс. долларов и при этом его запас хода больше, чем у самой дорогой Tesla. Об этом сообщает сайт Autohome.

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[ + – ] Доступны версии с передним и полным приводом Фото: autohome.com.cn

Новый Hechuang Z03 – семейный минивэн, достигающий 4,6 м в длину и 1,9 м в ширину при колесной базе в 2,75 м. Дизайн автомобиля – весьма сдержанный и лаконичный. У электрокара большой угол наклона лобового стекла, а раскосые фары соединены светодиодной вставкой.

[ + – ] В салоне - виртуальная приборка и большой 14,5-дюймовый дисплей Фото: autohome.com.cn

В салоне установлены 10,2-дюймовая виртуальная панель приборов и большой 14,5-дюймовый сенсорный дисплей. Комплектация минивэна весьма богатая – адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот, электропривод кресла водителя и панорамная крыша.

Китайский электромобиль предложат в 183-сильной переднеприводной версии и в полноприводном варианте на 218 л. с. Более мощный электрокар стартует до 100 км/ч за 7,1 с.

[ + – ] Комплектация включает адаптивный круиз-контроль и электропривод сидений Фото: autohome.com.cn

Для Hechuang Z03 предложат три варианта батарей:

емкостью 64,6 кВт∙ч – запас хода 500 км

емкостью 76,8 кВт∙ч – запас хода 600 км

емкостью 100 кВт∙ч – запас хода 800 км

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