Китайці показали сімейний електромобіль за $20 тис. із запасом ходу 800 км

Hechuang Z03 — недорогий електричний мінівен. Автомобіль просторий всередині і добре оснащений.

Молода китайська компанія Hechuang презентувала недорогий електромобіль Z03. Він надходить у продаж за ціною від 20 тис. доларів і при цьому його запас ходу більше, ніж у найдорожчій Tesla. Про це повідомляє сайт Autohome.

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[ + – ] Доступні версії з переднім і повним приводом Фото: autohome.com.cn

Новий Hechuang Z03 — сімейний мінівен, що досягає 4,6 м завдовжки і 1,9 м завширшки при колісній базі в 2,75 м. Дизайн автомобіля — вельми стриманий і лаконічний. В електрокара великий кут нахилу лобового скла, а розкосі фари з'єднані світлодіодною вставкою.

[ + – ] У салоні — віртуальна приборка і великий 14,5-дюймовий дисплей Фото: autohome.com.cn

У салоні встановлені 10,2-дюймова віртуальна панель приладів і великий 14,5-дюймовий сенсорний дисплей. Комплектація мінівена дуже багата — адаптивний круїз-контроль, паркувальний автопілот, електропривід крісла водія і панорамний дах.

Китайський електромобіль запропонують у 183-сильній передньопривідній версії і в повнопривідному варіанті на 218 к. с. Більш потужний електрокар стартує до 100 км/год за 7,1 с.

[ + – ] Комплектація включає адаптивний круїз-контроль і електропривід сидінь Фото: autohome.com.cn

Для Hechuang Z03 запропонують три варіанти батарей:

ємністю 64,6 кВт ∙ год — запас ходу 500 км

ємністю 76,8 кВт ∙ год — запас ходу 600 км

ємністю 100 кВт ∙ год — запас ходу 800 км

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