Каким был первый в мире автомобиль с подушками безопасности 50 лет назад

Mercedes-Benz празднует полувековой юбилей первого авто с подушками безопасности. Прототип ESF 05 позволил существенно повысить безопасность серийных авто.

В эти дни ровно 50 лет назад дебютировал экспериментальный прототип Mercedes-Benz ESF 05. Это первый в мире авто с подушками безопасности. О юбилее важной модели напомнили в Mercedes-Benz.

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[ + – ] В основе авто лежит Mercedes-Benz W114 Фото: Mercedes-Benz

К созданию Mercedes ESF 05 подтолкнул печальный рекорд – за 1970 год в ФРГ на дорогах погибло 19 193 человека. В других странах ситуация оказалась не лучше и в Европе был организован Комитет по повышению безопасности авто. Mercedes-Benz стал его участником и инженеры из Штутгарта решили продемонстрировать, как можно сделать автомобили безопаснее. В октябре 1971 года на конференции комитета продемонстрировали концепт-кар Mercedes ESF 05, вобравший в себя все последние достижения в сфере безопасности.

[ + – ] Безопасность авто проверили в краш-тестах Фото: Mercedes-Benz

Прототип построили на базе Mercedes W114 (предшественника E-Class). В конструкции авто применили деформационные зоны, а каркас кузова усилили. Мощные бамперы выдерживали удар на скорости в 16 км/ч. Установили и одну из перых в мире ABS.

В салоне же появились трехточечные ремни и впервые в мире установили две подушки безопасности. Технологию запатентовали в 60-х, но именно Mercedes ESF 05 стал первым авто, где ее применили.

[ + – ] Mercedes ESF 05 стал первым в целой серии концепт-каров Фото: Mercedes-Benz

Прототипы ESF 05 прошли краш-тесты на скорости до 80 км/ч. Испытания дали ценные данные, позволившие существенно повысить безопасность серийных Mercedes-Benz. Со временем появились новые концепты серии ESF — последний из них выпустили в 2019 году.

Примечательно, что первым серийным авто с подушкой безопасности стала Chevrolet Impala 1973 года, а вот Mercedes-Benz S-Class получил новую технологию только в 1981 году.

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