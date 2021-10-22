Яким був перший у світі автомобіль з подушками безпеки 50 років тому

Mercedes-Benz святкує півстолітній ювілей першого авто з подушками безпеки. Прототип ESF 05 дозволив істотно підвищити безпеку серійних авто.

Цими днями рівно 50 років тому дебютував експериментальний прототип Mercedes-Benz ESF 05. Це перше у світі авто з подушками безпеки. Про ювілей важливої моделі нагадали в Mercedes-Benz.

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[ + – ] В основі авто лежить Mercedes-Benz W114 Фото: Mercedes-Benz

До створення Mercedes ESF 05 підштовхнув сумний рекорд — за 1970 рік у ФРН на дорогах загинуло 19 193 осіб. В інших країнах ситуація виявилася не кращою і в Європі був організований Комітет по підвищенню безпеки авто. Mercedes-Benz став його учасником й інженери зі Штутгарта вирішили продемонструвати, як можна зробити автомобілі безпечнішими. У жовтні 1971 року на конференції комітету продемонстрували концепт-кар Mercedes ESF 05, що увібрав в себе всі останні досягнення у сфері безпеки.

[ + – ] Безпеку авто перевірили в краш-тестах Фото: Mercedes-Benz

Прототип побудували на базі Mercedes W114 (попередника E-Class). В конструкції авто застосували деформаційні зони, а каркас кузова посилили. Потужні бампери витримували удар на швидкості в 16 км/год. Встановили і одну з перших у світі ABS.

У салоні ж з'явилися триточкові ремені і вперше у світі встановили дві подушки безпеки. Технологію запатентували в 60-х, але саме Mercedes ESF 05 став першим авто, де її застосували.

[ + – ] Mercedes ESF 05 став першим у цілій серії концепт-карів Фото: Mercedes-Benz

Прототипи ESF 05 пройшли краш-тести на швидкості до 80 км/год. Випробування дали цінні дані, що дозволили істотно підвищити безпеку серійних Mercedes-Benz. Згодом з'явилися нові концепти серії ESF — останній з них випустили в 2019 році.

Примітно, що першим серійним авто з подушкою безпеки стала Chevrolet Impala 1973 року, а ось Mercedes-Benz S-Class отримав нову технологію тільки в 1981 році.

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