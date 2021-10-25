В Украине поступил в продажу флагманский кроссовер Renault

Renault Koleos обновлен и получил улучшенную отделку салона. Кроссовер теперь комплектуется бензиновым двигателем.

В Украине стартовали продажи Renault Koleos 2022. Самый крупный и самый дорогой кроссовер Renault прошел обновление и стоит от 708 900 гривен. Об этом сообщает официальный сайт Renault в Украине.

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Узнать новый Renault Koleos можно по измененным светодиодным фарам и фонарям. В салоне улучшена отделка – в топовой версии Intense предложена дорогая кожа Nappa в сочетании с деревом. Комплектацию полноприводных Koleos пополнила система помощи на крутом спуске.

[ + – ] Полноприводные версии получили систему помощи на спуске Фото: Renault

Пожалуй, главным новшеством стал 2,5-литровый 171-сильный бензиновый двигатель. Ранее Renault Koleos в Украине предлагали с 2,0-литровым турбодизелем. Есть версии с передним и полным приводом.

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Базовая комплектация Renault Koleos 2022 включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, 18-дюймовые диски, систему контроля усталости водителя.

[ + – ] Предложены новые варианты отделки салона Фото: Renault

Вариант Intense (845 200 гривен) добавляет камеру заднего вида, парковочный автопилот, контроль слепых зон, навигацию, электропривод кресла водителя, вентиляцию передних и подогрев задних сидений.

Ранее Фокус сообщал, что группа Renault стала поставщиком спортивных авто для полиции. Они способны развить 250 км/ч.