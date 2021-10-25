В Україні надійшов у продаж флагманський кросовер Renault

Renault Koleos оновлений та отримав поліпшену обробку салону. Кросовер тепер комплектується бензиновим двигуном.

В Україні стартував продаж Renault Koleos 2022. Найбільший і найдорожчий кросовер Renault пройшов оновлення і коштує від 708 900 гривень. Про це повідомляє офіційний сайт Renault в Україні.

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Впізнати новий Renault Koleos можна за зміненими світлодіодним фарами і ліхтарями. У салоні поліпшена обробка — у топовій версії Intense запропонована дорога шкіра Nappa в поєднанні з деревом. Комплектацію повнопривідних Koleos поповнила система допомоги на крутому спуску.

[ + – ] Повнопривідні версії отримали систему допомоги на спуску Фото: Renault

Мабуть, головним нововведенням став 2,5-літровий 171-сильний бензиновий двигун. Раніше Renault Koleos в Україні пропонували з 2,0-літровим турбодизелем. Є версії з переднім і повним приводом.

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Базова комплектація Renault Koleos 2022 враховує безключевий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, мультимедіа із 7-дюймовим дисплеєм, датчики дощу та світла, підігрів передніх сидінь, 18-дюймові диски, систему контролю втоми водія.

[ + – ] Запропоновано нові варіанти обробки салону Фото: Renault

Варіант Intense (845 200 гривень) додає камеру заднього виду, паркувальний автопілот, контроль сліпих зон, навігацію, електропривід крісла водія, вентиляцію передніх і підігрів задніх сидінь.

Раніше Фокус повідомляв, що група Renault стала постачальником спортивних авто для поліції. Вони здатні розвинути 250 км/год.