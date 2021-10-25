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Новый спорткар Skoda показали на первых изображениях

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Skoda 200 RS, спорткар Skoda, концепт-кар Skoda
Фото: Skoda | Концепт-кар создан под вдохновением от Skoda 200 RS

Концепт-кар являет собой современную вариацию на тему раллийной Skoda 200 RS. Автомобиль называли восточноевропейским Porsche.

Skoda представила рендеры нового спортивного купе. Создал его молодой чешский дизайнер Даниель Петр, вдохновляясь знаменитым купе Skoda 200 RS 1974 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Skoda 200 RS, спорткар Skoda, концепт-кар Skoda
В дизайне преобладают грани
Фото: Skoda

Современный автомобиль местами напоминает знаменитого предка, хотя в общем выглядит агрессивнее. На смену плавным линиями пришли грани. Стилист объяснил, что не хотел копировать Skoda 200 RS, а создавал современный автомобиль по его мотивам.

Skoda 200 RS, спорткар Skoda, концепт-кар Skoda
Спорткар создал чешский дизайнер Даниель Петр
Фото: Skoda

Skoda 200 RS создавали в 1974-1975 году для ралли на базе серийной модели 110 R. Автомобиль прозвали восточноевропейским Porsche. Заднемоторный спорткар с 2,0-литровым 163-сильным мотором разгонялся до 210 км/ч. В чемпионате мира ралли он так и не принял участие: из-за смены регламента соревнований пришлось создавать менее мощную 140-сильную версию Skoda 130 RS.

Skoda 200 RS, спорткар Skoda, концепт-кар Skoda
Skoda 200 RS называли восточноевропейским Porsche
Фото: Skoda

Уже известно, что современное купе Skoda точно не станет серийным. Впрочем, его все же могут воплотить в металле, но как концепт-кар.

Ранее Фокус сообщал, что новая Skoda Superb появится в 2023 году. Первые официальные рендеры модели уже опубликованы.